La gallega Lina de Sol será una de las 18 concursantes de 'OT'

La gallega Lina de Sol ha entrado en la nueva edición de Operación Triunfo, que arrancará este lunes 20 de noviembre en una gala que se emitirá por Prime Video.

La cantante viguesa, de 22 años y cuyo nombre real es Carolina Gutiérrez, será una de los 18 concursantes que lucharán por hacerse un nombre en el certamen del que salieron nombres como Aitana, Amaya, David Bisbal, David Bustamante o Chenoa, quien será la encargada de presentar esta edición.

Lina de Sol acudió al cásting celebrado este verano en Satiago de Compostela, donde interpretó My baby just cares for me, Backstreet to Black o La gata bajo la lluvia. Su formación musical es amplia y ha acudido al conservatorio desde los cinco años. Además de cantar, toca otros instrumentos, como la guitarra o el piano y ha dado sus primeros pasos como profesional. Precisamente, el año pasado publicó su primera canción con la discográfica Warner.

Lina cursa los estudios de Publicidad y Relaciones Públicos. Además, acude al conservatorio desde los 5 años y tiene una amplia formación musical, entre Vigo y A Coruña. Aparte de su voz, su principal instrumento, también sabe tocar la guitarra, el ukelele y el piano.

Galas de 90 minutos en la etapa de Prime Video

El talent show 'hará sus galas de 90 minutos en su nueva etapa en la plataforma Prime Video y "van a ir rápido y al grano", explicaron este miércoles en rueda de prensa el director de Gestmusic, Tinet Rubira, y la presentadora Chenoa.

"Me siento muy agradecida por este proyecto. Ha pasado toda una vida para mí", ha asegurado Chenoa, que presentará las galas y que fue una de las concursantes de la primera edición en 2001, mientras que Xuso Jones se encargará del programa diario 'OT al día' de martes a sábado y Masi Rodríguez del programa postgala.

Rubira ha explicado que el plató de las galas tendrá una capacidad para 900 personas y que tienen la voluntad de que "se asemeje lo máximo posible a un concierto en directo", y ha remarcado que las galas mantendrán la clásica actuación grupal.