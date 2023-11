La viguesa Lina de Sol se ha quedado finalmente fuera de la edición 2023 de Operación Triunfo, al ser una de las dos eliminadas en la Gala 0 con la que Prime Video estrenó este lunes la nueva entrega del talent musical.

La despedida de la cantante gallega de 20 años, cuyo nombre real es Carolina Gutiérrez, provocó polémica entre las redes sociales tras su interpretación del tema Nunca es suficiente, de la mexicana Natalia Lafourcade. El jurado optó por salvar in extremis a Denna y dejó a la audiencia la decisión de elegir el último concursante entre Álvaro, Edu y Lina. Los dos últimos fueron los que menos votos tuvieron y se despidieron del programa.

La gala se extendió durante dos horas y media, pese a que Prime Video había anunciado que cada entrega de esta edición duraría 90 minutos. Denna, Paul, Omar, Bea, Juanjo Bona, Salma, Martin Urrutia, Lucas, Naiara, Álvaro Mayo, Cris, Ruslana, Suzete, Chiara, Álex Márquez y Violeta son los dieciséis artistas que convivirán en la Academia durante los próximos tres meses.

Lina de Sol acudió al cásting celebrado este verano en Santiago de Compostela, donde interpretó My baby just cares for me, Backstreet to Black o La gata bajo la lluvia. Su formación musical es amplia y ha acudido al conservatorio desde los cinco años. Además de cantar, toca otros instrumentos, como la guitarra o el piano y ha dado sus primeros pasos como profesional. Precisamente, el año pasado publicó su primera canción con la discográfica Warner.

