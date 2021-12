Galicia gozará de una Navidad soleada por un "anticiclón de libro"

El posicionamiento de un anticiclón sobre Galicia garantiza, como mínimo, un tiempo estable, sin precipitaciones y de cielo despejado hasta Nochebuena. "Estamos baixo a influencia dun anticiclón potente e pesado. Os valores serán agradables para a época do ano, non se prevén xeadas fortes e os termómetros non descenderán moito; si nas noites porque son máis longas", apunta María Souto desde Meteogalicia.

De llegar las precipitaciones, que se esperan a finales de semana en puntos concretos de la Península, serían "mínimas" y "a posibilidade é moi baixa". Su aparición sería "anecdótica en caso de producirse, que non se pode descartar pero a probabilidade é mínima porque a fronte que detectamos é pouco activa", concretó Ana Lage, también de Meteogalicia.

La posibilidad de que la precipitación fuese en forma de nieve o granizo queda totalmente descartada. "Nada de neve, o aire non é frío dese nivel", afirma Lage.

La provincia de Lugo experimentará "temperaturas negativas" en algún punto de los próximos días, aunque lo problemático serán las nieblas "densas a primeira hora e combinadas con frío".

"Co anticiclón que temos non hai vento, e isto provoca que os bancos de néboa se estanquen e non permitan aparecer o sol e favorer o quencemento. É un anticiclón de libro", apunta Souto, que augura peor clima en Terra Chá a causa de la niebla.

La inversión térmica deja mínimas opuestas como -3º en Sambreixo y 9º en A Fonsagrada

"Navia de Suarna ou A Fonsagrada están marcando 15 graos e non vai mudar nos vindeiros días, pero Cospeito, por exemplo, dificilmente vai subir dos seis. Isto é consecuencia directa das néboas e en moitos lugares da Terra Chá poden pasar días sen ver sol", alega Souto.

Las cifras en los mercurios este miércoles evidenciaban este fenómeno conocido técnicamente como inversión térmica: mínimas de hasta -3º en Sambreixo, -2 en Santaballa o -1.5 en Bóveda.

El escenario contrario ocurría en concellos como el de A Fonsagrada con 9 grados, o el de Pedrafita do Cebreiro con 5. Este fenómeno se produce por la "imposibilidade de penetración da radiación solar en lugares de néboas tupidas", según explicó Ana Lage.

Este "anticiclón de libro" garantiza un clima estable como mínimo durante los próximos cuatro días y Souto afirma que "de aquí a Nadal parece que non haberá cambios".

Lage apoya esta tesis, que prevé "toda a semana con influencia anticiclónica" y, aunque las previsiones a medio plazo podrían cambiar, confirma que "a masa de aire sobre nós é potente".

Souto descarta también la posibilidad de "aire frío típico da época, como o que experimentamos a primeiros de decembro". Para ejemplificar, compara este anticiclón "co experimentado no pasado novembro, que durante dúas semanas aguantou temperaturas suaves e sol".

La meteoróloga advierte de que, ante posibles desplazamientos por carretera, estos días "serán complicados para o tráfico en estradas, non só polos bancos de néboas permanentes senón polas temperaturas frías das primeiras horas que pode favorecer algunha capa de xeo".

As altas presións continúan estacionarias sobre as Illas Británicas sen indicios de que se movan a curto prazo, como mostran as situacións sinópticas previstas. Hoxe e os vindeiros días seguirán sendo de ceos despexados☀️con néboas localmente persistentes na conca do #Miño #Sil. pic.twitter.com/qc0HrxCZdl — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) December 16, 2021

La lluvia llega a la Península tras el fin de semana

La presencia anticiclónica no afectará a todo el territorio español, pues tanto en la Comunidad Valenciana como en la Región de Murcia e Islas Canarias registrarán abundantes precipitaciones.



Tiempo de esquiar

La nieve gozará de un buen espesos en la mayoría de estaciones de esquí de la Península, con especial buena calidad en las del sur gracias a un modelo borrascoso.



Mercurios anómalos

La vertiente cantábrica vivirá temperaturas hasta tres grados inferiores a la media y, en general, toda España estará por debajo de cifras históricas, salvo Andalucía.



22 grados

En las zonas externas a los bancos de niebla de planicies o depresiones pueden alcanzarse temperaturas entre 20 y 22 grados, como en el valle del Guadalquivir. Situación diferente viven en Valladolid o Zaragoza, donde las máximas no superaron los 4 y 7 grados, respectivamente. La inversión térmica se generaliza en el territorio peninsular.