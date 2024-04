Galicia dice adiós al anticiclón con un tren de borrascas desde el jueves

El tiempo anticiclónico tiene los días contados en Galicia por la llegada de un tren de borrascas procedentes del norte que volverán a traer precipitaciones y causarán además un desplome generalizado de los mercurios.

Tras más de dos semanas en la que los gallegos han podido disfrutar de tiempo seco y temperaturas prácticamente veraniegas, sobre todo en puntos de Ourense y Pontevedra, las lluvias regresan a la comunidad desde este jueves. "Nos vindeiros días chegarán borrascas do norte con aire frío que provocarán unha ruptura con respecto ao tempo anticiclónico do que disfrutamos ata o de agora", explica el experto Juan Taboada de Meteogalicia.

De este modo, el martes y el miércoles serán días de transición en los que se mantendrá el tiempo seco aunque soplará el viento del nordés en los concellos costeros.

El jueves se caracterizará por la llegada del primer frente frío que causará un acusado descenso de las temperaturas, más propio de finales de febrero o comienzos de marzo, y dejará en los próximos días un ambiente frío generalizado. "Desde este xoves os mercurios descenderán deixando unhas temperaturas máis típicas do mes de febreiro ou marzo que de finais de abril", recalca el meteorólogo.

Así, se espera que las máximas no superen los 15 grados en ningún puntos de la comunidad y las mínimas descenderán hasta valores invernales como 1 grado que habrá en zonas montañosas como Pedrafita do Cebreiro.

Juan Taboada precisa que la temperatura media para el mes de abril suele rondar los 17 grados y desde el jueves quedarán hasta 6 grados por debajo de lo normal en algunos puntos como en Lugo, donde se esperan 11 grados este fin de semana.

"Haberá un cambio brusco na tendencia que tivemos ata o de agora e o descenso dos mercurios notarase sobre todo en zonas do sur como Ourense e tamén nas Rías Baixas que estes días desfrutaron de temperaturas elevadas para a época do ano. No norte, como na Mariña lucense, o nordés xa deixou a pasada semana valores tirando a fríos para a época polo que non notarán tanto o cambio", dice el experto.

El meteorólogo avanza que la situación de inestabilidad irá a más de cara al fin de semana y se espera que el sábado sea el día más lluvioso. Además, precisa que de cara a la próxima semana la tendencia "non está de todo clara" aunque pronostica que podrían proseguir las lluvias si entran nuevas borrascas procedentes del norte.

La previsión para este martes en Galicia

La previsión para este martes 23 de abril. METEOGALICIA

Temperaturas en las ciudades

Vigo 12 / 23ºC

Santiago de Compostela 7 / 17ºC

Pontevedra 9 / 23ºC

A Coruña 11 / 16ºC

Ferol 8 / 17ºC

Lugo 3 / 16ºC

Ourense 6 / 21ºC