Javier Varela: "Os galegos temos o mellor acento do mundo"

Cando era neno, que fantaseaba que ía ser cando medrara?

Contador de historias!

Medrou enredando entre as mesas do negocio familiar, o Mesón Amistade, en Chantada. Que lembra con máis agarimo?

As veciñas e os veciños que viñan ao bar sempre foron e serán coma da familia. Para min, a Isaura, Marité, Luis, Félix, Alsira, Viñas, Marina, Chiquito, Ana, o Ministro... sempre serán referentes na miña vida.

Interveu na serie 'Fariña', cun reparto xigante. De que compañeiro aprendeu máis?

Sen dúbida de Antonio Mourelos, un monstro da interpretación, aínda que o director, Carlos Sedes, marcoume moito. Creo que é un dos mellores cos que traballei.

Tamén traballou ás ordes de Rodrigo Sorogoyen en 'As bestas', Goya á mellor película e César á mellor cinta estranxeira. Foi o pulo que necesitaba a súa carreira?

Supoño que todo suma. Non reparo moito nesas cousas , pero o que si teño claro é que me sinto moi afortunado de formar parte dunha das mellores películas do cine español. Coa distancia do tempo, doume conta do difícil que é chegar a traballar nun proxecto tan especial como 'As bestas'.

Que adxectivos o definen?

Testudo, paciente e moi alegre.

O mellor para empezar o día...

Durmir moi ben pola moite! Ja, ja, ja... Nótase que teño cativos!

Que tres persoeiros galegos vivos citaría como referentes?

Sen dúbida, os meus pais, Isabel e Ramón, e o meu amigo Juan Ramón Froilán, un pai de familia exemplar e un loitador que non deixa de formarse no seu campo, dono da Clínica de Fisioterapia Queitano en Chantada. Calquera cousa, dislle que vas da miña parte.

Agora vive en Valladolid, sínteo a súa casa?

En Valladolid teño unha vida moi cómoda, pero a miña casa sempre será Chantada.

Alí tamén fala con acento galego?

Fágoo cando estou en Valladolid, en Madrid, Lisboa, París... non esquezas que temos o mellor acento do mundo!

Teño pendente ser pregoeiro da Feira do Viño de Chantada. Faríame moita ilusión!

O seu plan para desconectar?

Unha boa churrascada na Ribeira, coas amigas e amigos de sempre, non hai mellor desconexión.

É máis de festival, foliada ou verbena?

Verbena, e aínda mellor a sesión vermú, que sempre se ven mellor as orquestras... Ja, ja, ja!

Viño, cervexa... que lle gusta tomar cando sae cos amigos?

Como cando saio cos amigos saio comer, quédome co viño, a poder ser da Ribeira Sacra.

Na mesa, pérdeo un bo...

Son de bo dente, pero un bo cocido... ojito co marisco de cortello!

Cando lle toca cociñar, cal é a súa especialidade?

Creo que lle teño pillado moi ben o truco á pasta, mesturada con carne, verdura... co que me pidas!

Se puidera viaxar no tempo un único día, onde e cando aparecería?

Faríao o 10 de xaneiro de 2020, cando naceu o meu segundo fillo, Simón. Chegamos moi ao límite e deixei o coche diante das urxencias do hospital, mandáronme aparcar noutro sitio mentres levaban a miña muller, tardei sobre tres minutos e cando entrei xa nacera Simón. Deume moita pena perderme ese momento.

Que serie logrou enganchalo máis?

Breaking bad.

Recoméndanos unha serie para ver este verán?

Las flores perdidas de Alice Hart, en Prime, unha verdadeira xoia.

Que defectos soporta peor?

A mentira e a traizón.

Sí, non me preguntaches que opino das redes sociais e gustaríame contestarche que temos que ter coidado, convivir con elas, pero creo que se nos está indo un pouco das mans. O mundo real é marabilloso e por desgraza dura pouco. Aproveitemos o importante: falar, comer, bailar, rir, chorar... con xente!