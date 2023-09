Lucía Pérez: "Os galegos levamos as verbenas no noso ADN"

Cando era nena quería ser cantante ou fantaseaba noutras cousas?

Dende que teño uso de razón –e aínda sen uso de razón– só se me pasaba pola cabeza estar enriba dun escenario. Iso ou algo relacionado coa música, como ser profesora de música.

Non soñaría con ir a Eurovisión?

Iso non o podía nin soñar e para min supuxo un golpe de madurez profesional impresionante, porque de súpeto tiña que enfrontarme a situacións tan fortes como roldas de prensa con varios centos de persoas. Fíxome madurar como artista e como persoa.

Volveu usar aquel vestido rosa de volantes que levaba?

Si, useino noutras tres ocasión, sempre en momentos especiais. Púxeno nunha ‘preparty’ –unhas festas que cada ano se fan antes de Eurovisión–, tamén o levei nunha gala da TVG para celebrar o Día de Galicia e, hai nada, no programa a ‘Liga dos cantantes extraordinarios’, no que cantei o ‘Que me quiten lo bailao’. Aí, despois de doce anos, a cremalleira xa ía un pouco xusta...

Cantas veces votou para que Tanxugueiras foran as representantes españolas no festival?

Vou ser sinceira: votar non votei, porque andaba por Suíza, pero por suposto deilles o meu apoio persoal e a través das redes.

Cales cre que son os adxectivos que mellor a definen?

Son positiva, alegre e vitalista. E tamén moi constante, moi perseverante.

Que persoeiros galegos vivos citaría como referentes?

Téñolle moito cariño a Xosé Manuel Piñeiro, que sempre me apoiou moito e creo que é un dos nosos grandes comunicadores. E para tirar para a casa, á poetisa do Incio Marica Campo, que fixo e segue a facer tanto polo noso patrimonio cultural.

Fóra de Galicia, hai algún lugar no que se sinta como na casa?

Eu agora vivo fóra de Galicia, pero moi pretiño, en Asturias, xusto ao pasar a fronteira, e aí síntome igual de a gusto e igual de cómoda. Ademais, dou medio pasiño e xa estou na casa.

Cal é o seu plan ideal para desconectar?

O meu mellor plan é ir a miña casa, a miña aldea no Incio, onde nacín e onde viven meus pais. E tamén son moito de sendeirismo, porque cando camiño non penso en nada máis.

Veu ao Caudal Fest, pero é máis de verbena ou de festival?

Os galegos levamos as verbenas no noso ADN e eu teño ido a moitas por temas de traballo, pero os festivais tamén se están gañando un lugar importante. A cousa quedaría pachín, pachán.

Recoméndenos un libro e unha película para este adeus do verán.

Agora estou lendo El camino del artista, de Julia Cameron, que baseándose na propia experiencia da autora nos ensina a ser máis creativos e máis libres, e, como película, ‘Elvis’, que me gustou moito.

Que series lograron enganchala?

Podería mencionar moitas, pero vou salientar a última que vin, Vivir sin permiso.

Tivo que sufrir algunha situación incómoda por ser muller?

Afortunadamente non me tocou enfrontarme a nada de ese tipo.