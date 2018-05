La Fundación contra o Narcotráfico pide "separar ficción de realidad"

La Fundación Galega contra o Narcotráfico ha asegurado que es positivo "visualizar" la problemática del narcotráfico, que "se alimenta del silencio", aunque ha reclamado que se separe la "ficción de la realidad" y no se equipare la situación actual de Galicia al "pasado" narrado en obras como Fariña.

En un comunicado ante la "proliferación de publicaciones que actualmente abordan el fenómeno del narcotráfico en distintos medios de comunicación", la fundación ha asegurado que hablar del tema es "muy importante y positivo", dado que "el crimen organizado se alimental del silencio y del miedo".

Por tanto, bienvenido sea hablar del problema para informar y sensibilizar a la sociedad ante la grave amenaza que supone el tráfico de drogas para la salud y la seguridad de todos", recoge el comunicado que, no obstante, insta a separar "el pasado del presente".

En este sentido, y aunque apuntan que "es bueno conocer la historia", la fundación ha aclarado que en el caso gallego y en términos generales "las situaciones que se retratan en muchos casos son historia, el relato de un periodo bochornoso en el que el narcotráfico, aprovechando la aceptación social del contrabando, trató de asentarse y legitimarse" en la sociedad.

"Un tiempo oscuro que llegó a comprometer seriamente el futuro de nuestra tierra. Desde aquel entonces hasta hoy las cosas han cambiado, y mucho", ha apuntado.

RECHAZO SOCIAL. La entidad ha recordado que la conciencia social, la labor de la Justicia y las fuerzas de seguridad lograron identificar, rechazar y condenar a los narcotraficantes y "a todas las complicidades que se habían venido tejiendo desde los tiempos del contrabando en la política, en las instituciones, en la justicia, en las fuerzas del orden y en el seno de la propia sociedad".

El tiempo "inicial" en el que el narcotráfico "gozaba de impunidad y lo contaminaba casi todo está superado", aunque "el problema no está —ni mucho menos— resuelto", recuerdan. No obstante, hoy en día, en Galicia, los traficantes "son criminales que están absolutamente al margen de la ley, que delinquen a escondidas y con el rechazo mayoritario e inequívoco de la sociedad gallega".

Del mismo modo, la fundación pide separar "la ficción de la realidad", ya que "un narcotraficante no es ningún benefactor, no es más que un vendedor de veneno, un delincuente que hace mucho daño a su propia tierra, causando el dolor de miles de familias".

Por contraposición, insta a "honrar el recuerdo de los miles de enfermos y sus familias, la memoria de quienes han arruinado sus vidas con el drama de la adición a las drogas y la memoria de quienes luchan contra esta lacra". "Nunca la de quienes han traído -y traen- la droga a nuestras calles", indican.

Para finalizar, la fundación advierte de que "este nefasto ejemplo del pasado, el de los jóvenes que querían ser contrabandistas no debe repetirse". "No hagamos que ahora nuestros niños y jóvenes quieran ser narcotraficantes de mayores, porque no hay una sola historia de estas que acabe bien", inciden.