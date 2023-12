Antes de que sus fresas deshidratadas con energía solar llegasen a la cocina de uno de los restaurantes más reconocidos del país, el Can Roca, María José Tallón era una oficinista de la Feria Internacional de Silleda que llevaba contabilidad y márketing. La pérdida de empleo la devolvió a su aldea de Cortegada y ahí empezó Trasdeza Natur. Un proyecto que mereció un premio de sostenibilidad del BBVA.

¿Cómo desarrolló la idea de envasar frutas deshidratadas?

Me quedé en el paro y decidí volver a la casa donde nací y empezar a cultivar un huerto ecológico para autoconsumo. Poco a poco, le fuimos dando más superficie yo y mi marido, Rosendo Luis Estévez, que también está en el proyecto, y comenzamos a vender los productos. Como teníamos muchos excedentes, nos planteamos qué hacer con ellos y decidimos deshidratarlos. Así fue cómo empezamos con esto.

¿De dónde sacó la idea de utilizar energía solar?

Decidimos utilizar este tipo de energía por el coste. La deshidratación es un proceso con un consumo intensivo de energía, pero nos parecía interesante porque había pocos productos deshidratados en el mercado y porque el producto se conserva en su estado natural, sin azúcares ni añadidos. Nos enteramos de que la USC estaba desarrollando un prototipo de deshidratador solar y decidimos instalarlo.

¿Pensó que tendrían tanto tirón las frutas deshidratadas como parecen haber tenido?

No, pero tuvieron muy buena aceptación. La deshidratación hace que las propiedades del alimento se conserven perfectamente hasta un periodo de tiempo de tres a seis meses.

¿Cuál es el producto que más salida tiene en el mercado?

Las fresas, que se comen como un snack. Pero también deshidratamos hortalizas como calabaza, col, ajo, cebolla, tomate... así como varias frutas como kiwis, naranjas o arándanos.

¿Algo de qué arrepentirse a estas alturas para querer volver a su vida anterior, de oficinista?

Nada. En la huerta, se hacen muchas horas de trabajo y es un esfuerzo considerable pero ahora no cambiaría estar aquí por estar en una oficina.

¿Se imaginó alguna vez que acabaría dedicándose a esto?

No. Mis padres fueron agricultores y yo estudié Económicas para, precisamente, estar en una oficina y no trabajar la tierra. Pero estoy mejor aquí porque al trabajar para ti, diriges tu vida y buscas tus objetivos. En la oficina, los objetivos me los ponían otros. También depuran y reutilizan agua para el riego… Sí, a través de una laguna depuradora con las raíces de unas plantas llamadas espadanas. Se empeñaron, además, en utilizar solo tinta vegetal en los envases de sus productos. Sí, nos costó mucho encontrar una imprenta en Galicia que utilizase tintas vegetales pero, al final, lo conseguimos.

¿Le parece fácil hacer un mundo más sostenible en el día a día?

No. El coste de este tipo de producción es superior al de la agricultura tradicional y, por otra parte, en el mercado no se aprecia esa sensibilidad por mejorar el medio ambiente y por llegar a hacer un mundo más sostenible. Por lo que fácil no es.