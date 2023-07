La frenología española recibe su golpe de gracia desde Lugo

Tan apasionado fue Mariano Cubí de los conocimientos frenológicos que en determinado momento de su vida decide dedicarla a su divulgación por media España a través de cursos que él imparte moviéndose de ciudad en ciudad y que el escritor de Villafranca del Bierzo, Ramón Carnicer, ha investigado para redactar el libro Entre la ciencia y la magia.

Precisamente después de su estancia en esa ciudad de León y cuando se dirige a la capital coruñesa, Mariano Cubí se detiene en Lugo, "a instancias de varios amigos". Lo hace el 18 de marzo de 1847 y a partir del día 20, explicará "con el permiso competente", un "curso de Frenología y Magnetismo", como viene repitiendo con gran éxito en casi todas las capitales españolas y algunas extranjeras.

En San Pedro

Una cabeza de Gall. EP

El día 19, a la siete de la tarde, pronunciará un discurso público inaugural del curso en el Teatro lucense, al que se ha invitado "por esquela de convite" a las personas interesadas en los avances científicos, y por medio de un aviso en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a todos los demás que lo deseen.

El curso consta de seis lecciones de hora y media a dos horas cada una. Comenzará el sábado 20 de marzo a las 7 de la noche en la habitación alquilada por Cubí en la calle de San Pedro núm. 44 P* 50 primero. Su precio es de 50 reales, que se abonan por anticipado, aunque si algún alumno, oída la primera lección, juzga que no ha de aprender lo que se promete en el programa, puede reclamar su dinero.

Durante el día, Cubí realiza en su habitación reconocimientos frenológicos, indicando el carácter, disposiciones etc. de los examinados, por 10 reales para los niños y 20 para los adultos. Se aplicará el doble de esta tarifa si los reconocimientos han de escribirse y nada, si el interesado cree que el examen es inexacto. Las obras de texto para seguir el curso pueden adquirirse en la Librería de Pujol.

Las lecciones suponen un nuevo éxito del maestro frenólogo y los alumnos lucenses se lo reconocen con frases expresivas, como ésta que le dedica uno de ellos: "¿Cómo nosotros no hemos de rendir este homenaje al genio que desprendiéndose de las orillas del Mississippi que habitaba, retorna a su patria para predicar la Frenología?" En efecto, Cubí había vuelto a España desde Nueva Orleans, donde se inicia en los conocimiento de Gall, después de recorrer varias ciudades americanas durante 22 años (1820-1842).

En abril está en A Coruña, donde da otro curso con 95 alumnos divididos en dos tandas. Gracias a este éxito se le quita de la cabeza la idea de regresar a América y el 6 de mayo, seguimos en 1847, da en Santiago de Compostela una "lección inaugural pública y gratuita", que anima a la matriculación. Se hace acompañar del catedrático Olivares, que realiza una demostración con éter que certifica el dominio del hombre sobre su sistema nervioso, algo impensable poco antes.

A los pies del Apóstol reúne otros 91 alumnos, que sumados a los anteriores por toda la península arrojan un total de 1.701 frenólogos españoles. No habrá más. La suerte de Cubí y de la pseudociencia que proclama está a punto de cambiar.

El 7 de mayo da comienzo el curso compostelano. Para los lucenses hay dos personajes reconocibles dentro del alumnado, Manuel Sánchez Guardamino, hijo del comerciante de origen vasco Cipriano S.G., propietario de numerosos e importantes edificios en torno a la Praza Maior, y José Pardo Bazán, padre de doña Emilia y habitual en la ciudad por su amistad con el conde de Pallares.

Otro personaje va a ser pronto muy conocido, el sacerdote orensano Antonio Severo Borrajo, cuya presencia en el grupo no escama a Cubí porque no es el primer religioso que se acerca a la frenología, aunque ninguno como éste se ha distinguido tanto en recoger apuntes con profusión sospechosa.

Causa criminal

El día 12 finaliza y el 14 Cubí regresa a la capital coruñesa. Antes de llegar alguien le hace saber que el Tribunal Eclesiástico prepara una causa criminal contra él. Lo acoge en su domicilio su amigo César Pequeño. Son días en los que el maestro duda si escoger el camino del exilio, admitir el refugio que se le ofrece desde un barco francés, o afrontar las denuncias.

Finalmente opta por enfrentarse a la causa, convencido de que él sólo divulga conocimientos científicos, sin ápice de herejía. Severo Borrajo, su alumno, resulta ser doctor teólogo y profesor de la Universidad compostelana. A él se debe un folleto con el título A los que tienen ojos para ver y oídos para oír, muy criticado por la falta de argumentos y por divagar en contra de Cubí con poco fundamento.

No obstante, el Tribunal Eclesiástico de Santiago se ve en la obligación de formar la causa contra el frenólogo, acusándolo de una serie de ataques contra el dogma católico y postulados antirreligiosos, antimorales y antisociales, que éste refuta a través de dos publicaciones calificando el folleto de Borrajo como "fárrago indigno y miserable".

Al recordar su presencia en el curso, Cubí se permite una alusión chistosa sobre el ourensano: "Quien bestia va a Roma, bestia torna". Y mientras el proceso avanza, Cubí examina cabezas de particulares en el domicilio de César Pequeño, como la de Cueto, un hombre que era capaz de sumar al instante las habas derramadas sobre una mesa, las personas presentes en un gran teatro o los soldados reflejados en un cuadro bélico con miles de ellos en un campo de batalla. Para Cubí estaba clara la enormidad del órgano numérico de Cueto y su relación con esa habilidad.

Protestantismo

A la causa se suman dos dictámenes, uno de ellos remitido desde Lugo por fray Manuel García Gil, O Santo Galego, exclaustrado de Santo Domino, al que le aguarda con el tiempo ser obispo de Badajoz y arzobispo de Zaragoza. A García Gil se le suele considerar lucense por su nacimiento en San Salvador de Camba (Rodeiro), perteneciente a la diócesis lucense, pero a la provincia de Pontevedra. Sí estudia en el seminario de Lugo y aquí está años después cuando estalla el caso Cubí.

García Gil supone sinceras sus apelaciones a la ortodoxia y sus promesas de explicar cuanto se considere contrario a la buena doctrina, pero lo acusa de embrollado y confuso en lo tocante a la Gracia, al libre albedrío y a la espiritualidad y libertad del alma, así como otros extremos.

"Esta contestación, y perdóneme el señor Cubí, es el protestantismo puro y neto", escribe García Gil. En consecuencia, fruto de su entusiasmo por la frenología, ha mezclado churras con merinas y sus enseñanzas pueden ocasionar muchos daños.

Hay nuevas contestaciones de Cubí en un proceso que se alarga durante once meses y del que será absuelto en abril de 1848. García Gil, "el más grande de los teólogos españoles que concurrieron al Concilio Vaticano", dice que "No sólo me han causado una impresión agradable -las lecciones de Cubí-...sino que creo y no temo decirlo, que acaso es el hombre a quien espera la gloria de purgar la Frenología y magnetismo de cuanto tiene de peligroso y falso y armonizar por tanto esos sistemas con la Religión".

Pero el golpe dado en Galicia a la frenología es definitivo, no por razones teológicas, sino científicas. Nuevos descubrimientos en torno a la psicología y otras ciencias aparcan los principios básicos de las teorías de Gall y Cubí, y aunque todavía hoy se reconocen algunos aciertos, admitir su columna vertebral sería dar pie en parte al racismo.

Cuando logra que sea sobreseída su causa, todavía lo aprovechará para contarla con pelos y señales en su Polémica religioso-frenológico-magnética, pero desde Lugo se le había propinado un batacazo que resultará definitivo.