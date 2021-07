Francisco Carballada: "La vacuna para veneno de velutina está en estudio”

Cada 8 de julio, el calendario dedica esa jornada al Día Mundial de la Alergia, un problema que en un futuro próximo afectará a una de cada dos personas, según explica el jefe de Alergología del Hula.

¿Cuál ha sido la evolución en Lugo del porcentaje de personas afectadas por alergias?

En España se han hecho dos grandes encuestas epidemiológicas sobre este tema en el año 2005 y 2015 en las que también ha participado Lugo, pasando en ese periodo el porcentaje de población afectada por algún tipo de alergia del 14% al 25%. Y las previsiones son que este siga creciendo, estimándose que lo sufrirá el 50% de la población en el año 2050.

¿Qué alergias predominan en Lugo?

La más habitual es a los ácaros del polvo de casa, que se manifiesta con rinoconjuntivitis y/o con asma, y la segunda al polen, ya sea de las gramíneas o del abedul. A continuación, y según la franja de edad de la que estemos hablando, estarían las alergias a algún medicamento o las alimentarias. Las alimentarias son más habituales en niños y las medicamentosas, en adultos.

Se ha constatado que la maduración artificial de la fruta aumenta su potencial alérgeno

¿Han constatado cambios en las prevalencias durante los últimos años?

En el servicio de Alergología hemos constatado que están aumentando las provocadas por alimentos, así como por el polen, en este caso debido al cambio climático. Llueve menos, con lo que el polen permanece durante un intervalo más largo en suspensión y la población tiene más oportunidades de sensibilizarse o, quien ya lo esté, de estar expuesto a él durante más tiempo. También se ha constatado, a través de distintos estudios, que el cambio climático provoca estrés en las plantas, que se expresa en la producción de proteínas de defensa, por ejemplo las LTP –detectadas principalmente en la piel de las frutas–, muy alergénicas. Al medirlas se ha visto que la maduración artificial de las frutas hace que la expresión de estas proteínas sea mayor.

En ocasiones, una alergia se manifiesta de la peor manera posible: en forma de shock anafiláctico. ¿Cómo se debe reaccionar en este caso?

El shock es una reacción anafiláctica severa y progresiva, en la cual se produce una disminución de la presión arterial con riesgo para la vida. Si alguien lo sufre, debemos colocarlo en una posición de decúbito lateral, de medio lado, y evitar que aspire las secreciones, además de llamar inmediatamente a los servicios de emergencias.

En ese caso, la prioridad es una actuación rápida.

Sí, es tan importante que recientemente el Sergas decidía añadir el código anafilaxia a otras actuaciones protocolizadas de emergencia, como el código infarto o el código ictus. Se trata de un plan que se establece de modo pionero en nuestra comunidad y en cuya elaboración hemos participado médicos de urgencias, de familia y de alergología.

Además del código infarto o ictus, el Sergas ha añadido a sus protocolos el código anafilaxia

Ahora mismo, preocupan las reacciones alérgicas que podrían generar las vacunas del covid. ¿Aquí han registrado alguna?

Las reacciones alérgicas a las vacunas son excepcionales y en Lugo no se ha registrado ninguna. De hecho, cuando surgieron los dos aparentes casos de anafilaxia de sendos usuarios tras recibir la vacuna de Pfizer en Reino Unido y la recomendación de no vacunar a quienes hubieran tenido una reacción severa a un fármaco o a un alimento, no nos pareció que esa medida tuviese sentido. Aquí se administró la vacuna de forma controlada a entre 70 y 100 pacientes con alergias severas previas sin que hayamos detectado reacciones alérgicas. Por precaución, se decidió no poner la segunda dosis de la vacuna en un par de casos, al haber tenido una reacción de hipersensibilidad de naturaleza no alérgica, ya que su administración podría inducir una reacción no controlable.

También generan alarma los shocks por picadura de velutina, que han ocasionado varias muertes.

Sí, preocupa porque en la población gallega tenemos una incidencia alta de reacciones alérgicas a la picadura de himenópteros, que precisamente es una de las principales líneas de investigación del servicio de Alergología. Estudiamos los posibles casos de alergia y los tratamos con inmunoterapia para venenos, además de recomendarles que siempre lleven consigo adrenalina autoinyectable, muy eficaz en todo tipo de reacciones alérgicas causadas por todo tipo de picaduras. Hasta ahora, en los casos de alergia a la picadura de velutina estábamos usando con estos pacientes la vacuna para la avispa común, pero ya está en estudio una vacuna específica para el veneno de velutina y esperemos que pronto se pueda disponer de ella.