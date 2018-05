Fran Perea presenta en Serbia un proyecto musical para divulgar el español

El cantante y actor Fran Perea estrenó este domingo en la ciudad serbia de Novi Sad su proyecto Viaja la palabra, con el que retorna a la música después de ocho años. El proyecto global, apoyado por el Instituto Cervantes y que busca divulgar el idioma español en el extranjero, combina en la escena música, imágenes y caligrafía para acercar más la lengua a los espectadores.

"Es por un lado la música, la parte de contar emociones, de contar la experiencia de Fran, lo que soy yo, de mi vida, de llegar a los 40 años. Y, por otro lado, la sensibilización con un público que, además de seguir mis trabajos, muestra el interés por el aprendizaje de mi lengua materna", dijo el artista.

La serie española Los Serrano —popular en su momento en Serbia— y las canciones que interpretaba Perea, que daba vida a Marcos, motivaron a muchos serbios a estudiar español como lengua extranjera. "Me he comprometido con un proyecto más porque creo que es interesante que suceda eso, es una cosa que no es fácil que te ocurra", indicó.

El concierto de Novi Sad tendrá lugar este domingo por la noche en el Teatro Nacional Serbio, una de los principales escenarios del país.La idea de Perea, muy vinculado también el teatro, ya que además de músico es actor, director y empresario teatral, ha sido aplicar a los conciertos las experiencias de las artes escénicas y espera que el estreno de Novi Sad sea "un dibujo de lo que sea todo este proyecto de Viaja la palabra.