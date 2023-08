Festas máis inclusivas e respectuosas para o autismo

Existen moitas razóns que xustifican a predilección das persoas, tanto turistas como habitantes locais, polos meses de verán. Algúns deles remiten ao bo tempo ou ao período de vacacións, mentres que outros se decantan pola celebración das festas tradicionais que tan eficaces son á hora de unir á veciñanza por un obxectivo común: pasalo ben.

Porén, estas festividades están aínda moi lonxe de chegaren a ser un espazo accesíbel e inclusivo para a totalidade da poboación, como é o caso das persoas con Trastorno do Espectro Austista (TEA), que non contan coa posibilidade de participar en celebracións completamente adaptadas ás súas necesidades.

O primeiro factor a ter en conta á hora de facer das festas un lugar respectuoso coas persoas con TEA é o seu perfil heteroxéneo, que dá lugar a que "no todo el mundo se vea afectado por igual" ante esa falta de adaptación ás súas necesidades, en palabras de Aitana García, Técnica de Sensibilidade na Federación Autismo Galicia.

Non obstante, García apunta a que grosso modo "los ambientes más hirientes a nivel sensitivo o de percepción son los altos niveles de volumen o de estímulos visuales o auditivos", debido á hipersensibilidade que padecen estas persoas, coñecida como hiperacusia, "una dificultad para la integración de los sonidos", segundo explica Natalia Carro, coordinadora da clínica La Ruta Azul.

Esta hipersensibilidade ten como consecuencia que as persoas con TEA sufran situacións de bloqueo, ansiedade, perturbacións emocionais ou de carácter ou sentimento de inseguridade, entre outras, o que provoca que moitas delas rexeiten asistir ás festas "en detrimento de que puedan participar en actividades sociales y ocupacionales, que en los niños se realiza a través del juego", comenta Carro.

Outra alternativa que soen adoptar as familias é "elegir horas en las que hay menos gente para poder anticiparle a la persona con TEA lo que va a ocurrir", como aseguran dende a asociación Familias Azuis.

Ante esta situación, os organizadores e organizadoras dalgunhas festas comezaron a levar a cabo iniciativas inclusivas para as persoas con TEA, que na súa maior parte consisten en adaptar un día e unha hora sen música para que poidan participar en igualdade de condicións que o resto da poboación.

A propósito destas iniciativas, dende a Federación Autismo Galicia recoñecen "su valía y sus ganas de dar visibilidad y sensibilización", malia que "ninguna iniciativa se ha adaptado completamente" aos requerimentos das persoas con TEA e que "sería un error que nos quedáramos ahí porque la casuística es muy variable y hay personas a las que les puede afectar el ruido como no", en palabras de García.

Por iso, dende os colectivos profesionais aconsellan e recalcan a necesidade de estructurar os espazos da festa a través de cores e dunha identificación clara, que debe complementarse co traballo cos nenos "a nivel de psicología y de logopedia, para que tengan herramientas para enfrentarse a esas situaciones y para que aprendan a expresar cuándo algo no les gusta y cuándo se quieren ir", explica Carro.

Ademais, a coordinadora de La Ruta Azul incide na importancia de "trabajar conjuntamente con las familias para facilitarles herramientas y que sepan cuando el niño lo está pasando mal, lo identifiquen y le den las herramientas adecuadas". Deste xeito, conséguense priorizar as ferramentas especializadas en función da dificultade que teña cada persoa.

Con todo, as profesionais reclaman con gran fincapé o dereito das persoas con TEA a gozar das mesmas oportunidades que o resto da poboación, "que no por el hecho de tener una dificultad como el TEA se les delimite en qué pueden participar y en qué no", denuncia Carro.

"Lo que intentamos favorecer es una inclusión real que dé las mismas oportunidades estando la sociedad informada y formada", explica, pois a exclusión destas persoas das actividades sociais "parte del desconocimiento que tenemos a nivel de sociedad de lo que supone el TEA", nas súas propias palabras.

As asociacións profesionais ofrecen unha serie de pautas para conseguir celebrar festas adaptadas ás necesidades das persoas con TEA. En primeiro lugar recalcan a necesidade de estructurar os espazos con cores, de xeito que se permita unha identificación dos mesmos, e reducir o volume da música. Ademais é necesaria unha atención a nivel psicolóxico e de logopedia para dar ás persoas con TEA as ferramentas necesarias para comunicar as súas dificultades, así como contar ca presenza de monitores especializados para crear un espazo lúdico dentro da festa e que as familias poidan desfrutar da mesma.