Fernando Gil: "A consulta apenas llegan dolencias como la de Rafa Nadal"

Rafa Nadal impresionó al mundo una vez más. Y no solo por ganar el Open de Australia 2022, su Grand Slam número 21, sino por hacerlo pese al dolor que sentía. El tenista mallorquín lleva años entrenando y soportando, día tras día, las punzadas y molestias que le provoca la lesión que sufre en el pie izquierdo, la enfermedad de Müller-Weiss. Una patología que conoce bien, y también trata, el podólogo lucense Fernando Gil.

Estos días, todo el mundo habla de la dolencia de Rafa Nadal, la enfermedad de Müller-Weiss, ¿podría explicar en qué consiste?

Este síndrome es una necrosis del hueso escafoides, que está situado en el mediopié, entre la cabeza del astrágalo y las tres cuñas, lo que significa que a la parte interna del hueso no le llega la sangre, provocando su muerte y posterior deformación.

¿Podría aparecer a consecuencia de una actividad deportiva excesiva o muy exigente?

Sí, por supuesto, las sobrecargas mecánicas por impacto pueden provocar microfracturas y si coexiste un fallo en la vascularización, eso podría derivar en esta enfermedad. Pero realmente se trata de un problema multifactorial, por lo que muchas veces debuta sin una causa aparente. Detrás podría estar el retraso en la osificación del escafoides en la infancia a causa de la peculiaridades anatómicas del pie.

¿Qué tratamiento se recomienda?

Su tratamiento va a depender del estado de evolución de la enfermedad. En fases precoces suele aplicarse un tratamiento conservador, como analgésicos, infiltraciones locales y plantillas a medida para descargar la zona afectada. En fases avanzadas se recurrirá a la cirugía, con la realización de una fusión articular quirúrgica para eliminar el dolor al paciente.

Hasta que Rafa Nadal hizo referencia a ella, la enfermedad de Müller-Weiss era escasamente conocida.

Sí, no solo es bastante desconocida, sino poco habitual. Incluso diría que quizás sea la que menos me he encontrado en la práctica diaria y resulta curioso que la sufra precisamente Rafa Nadal, quien ya consultó por este tema en los inicios de su carrera deportiva a varios de mis profesores en la Universidad Complutense y ellos no veían nada claro que le permitiese continuar con el tenis profesional.

Los expertos a los que Nadal consultó cuando empezaba no eran optimistas sobre su patología

Si esta dolencia es poco habitual, en el punto opuesto ¿cuáles son esas patologías que con más frecuencia ve en su consulta?

La más habitual es, con mucha diferencia, la fascitis plantar. Se trata de la inflamación del ligamento que tenemos en la planta del pie, que va desde el talón hasta los dedos.

¿Qué síntomas nos harán sospechar de que tenemos una fascitis?

La fascitis es muy dolorosa y lo que vamos a notar es precisamente eso, dolor en la planta desde el talón al mediopié, sobre todo al apoyarnos en el suelo cuando nos levantamos de la cama. Después, con el paso de las horas, el ligamento se va adaptando y las molestias son menores.

¿En cuánto tiempo se podría revertir?

La fascitis no suele cronificarse, aunque siempre hay excepciones –la más conocida es la de Pau Gasol–, y con el tratamiento adecuado lo normal es que en unos tres o cuatro meses se haya solucionado.

¿Qué terapias están recomendando para la fascitis?

La fascitis, como la tendinitis, que sería la segunda lesión que más vemos en consulta, responde satisfactoriamente a tratamientos conservadores: láser terapéutico, plantillas a medida e infiltraciones ecoguiadas.

Háblenos de la tendinitis.

Sí, como acabo de comentar, la tendinitis sería la segunda más frecuente. Esta lesión afecta a los tendones del pie y, generalmente, se produce por excesos deportivos o por una mala pisada.

¿Cómo se presenta una tendinitis?

Lo hace con dolores muy punzantes, ya sea en una zona concreta del tendón –puede ser tanto del tendón de Aquiles como de los tendones tibiales o de los peroneos– o a lo largo de su recorrido anatómico.

Los problemas que más atiendo son las fascitis y las tendinitis. El Müller-Weiss es poco habitual

¿Cómo debe cuidar sus pies una persona con una práctica deportiva activa?

Generalmente, a los deportistas, para no tener patología del miembro inferior, se les recomienda realizar estudios de la pisada, para prevenir lesiones tanto en el pie como en la rodilla o en la cadera. También es importante adecuar la actividad que se realiza al estado de forma física, planteándose expectativas realistas que no resulten demasiado exigentes con nuestro cuerpo, porque esas son las que nos conducirán a una lesión.