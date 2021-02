Fernando Abilleira es director de Diseño y Navegación y subdirector de Operaciones de Vuelo de la misión de la Nasa para buscar indicios de vida en Marte. Este ingeniero madrileño, con raíces en la capital de las Rías Baixas, cuenta a Diario de Pontevedra cómo ha sido el aterrizaje del vehículo de exploración Perserverance en el planeta rojo.

Ha sido un momento difícil de describir, porque son años y años de trabajo; más de 2.000 personas han contribuido a este proyecto. Y ha sido un éxito grandísimo para la humanidad. Yo me he acordado de mi familia, especialmente de mi mujer y de mis hijos; de mi padre, que falleció tristemente el pasado año; de mis abuelos y de todas esas personas que ahora lo están pasando mal y que, a lo mejor, al ver el éxito de este evento, les puede proporcionar un poquito de ilusión y de optimismo.

¿Duró siete minutos exactos el descenso?

Los siete minutos de terror duraron algo menos. Todo salió como habíamos planeado. La entrada atmosférica ocurrió con una precisión de segundo. El paracaídas supersónico se desplegó como habíamos planeado y mantuvimos las comunicaciones directamente con la Tierra y con los orbitadores que estaban retransmitiendo la señal de vuelta. Todo ha salido bien. La fase de propulsión de descenso deceleró el vehículo, aterrizamos suavemente en la superficie de Marte y quedó muy claro que el sistema de navegación relativo al terreno fue fundamental para el éxito de la misión.

¿Seguirá ligado al proyecto de la Perseverance ahora que se ha completado su aterrizaje?

No. Mi trabajo ha concluido. He trabajado como subdirector de operaciones de vuelo desde el lanzamiento hasta al aterrizaje y, bueno, espero hacer una transción a la campaña del programa de traer muestras de Marte a la Tierra que esperemos recoger con la Perseverance.

Esta misión demuestra, entre otras cosas, la importancia de la inversión tanto pública como privada en la investigación. ¿Sin ciencia no hay futuro?

Por supuesto que no lo hay. Independientemente de la importancia de aumentar el conocimiento de nuestro lugar en el universo y de si hay vida más allá, son fundamentales las tecnologías que desarrollamos para este tipo de misiones, las cuales tienen un impacto en nuestro día a día. De hecho, la tecnología aeroespacial ha impactado de una forma positiva en nuestro quehacer. Por poner unos ejemplos: los aparatos bucales o los auditivos, la fórmula de leche de bebé, las máquinas de resonancia magnética, los pequeños alerones que tienen los aviones en las puntas, que se llaman winglets, para que sean más eficientes; el sistema GPS, los supercomputadores... Son muchas tecnologías que han sido desarrolladas gracias a las tecnologías de la Nasa y del sector aeroespacial.

Medio mundo ha estado muy atento a esta misión. ¿Qué le diría a los pontevedreses después de este gran hito? ¿Le gustaría regresar a Pontevedra para contar esta hazaña de la Nasa?

Me gustaría decir que en la Perseverance viajábamos todos. No era solo una misión de la Nasa o de Estados Unidos, sino que era una misión en la que se ha logrado una tremenda proeza para la humanidad. Y me encantaría volver a Sanxenxo y a Pontevedra con mi familia. De hecho, teníamos planes para ir el pasado verano, pero desafortunadamente tuvimos que cancelarlo por la pandemia. Estamos deseando tener oportunidad de poder volver y compartir estos increíbles momentos y los que los que faltan por llegar de la misión de Perseverance.