A felicidade máis fría

A Onu afirma que Finlandia é o país máis feliz do mundo. Leva seis anos consecutivos encabezando a clasificación. Esta consideración contrasta cos elevados índices de alcoholismo e de suicidio que hai no país nórdico, o cal fai pensar que o concepto de felicidade que reflicten os estudos da Onu non é o convencional e que a aparente sociedade ideal non o é tanto.

Os finlandeses presumen de natureza, de estilo de vida sosegado, de alimentación saudable e de hábitos sostibles. Os seus servizos públicos son a envexa de toda Europa, cunha educación gratuíta recoñecida internacionalmente, sanidade para todos e prestacións sociais e laborais dignas.

Esta ampla cobertura social xera sensación de seguridade e benestar entre a poboación. É o que no estudo da Onu se entende por felicidade.

Este concepto de felicidade podería equipararse co de despreocupación, pero pouco ten que ver co estado de alegría que nos países do sur se asocia a estar feliz.

Contradición: os índices de alcoholismo e suicidio

Os índices de alcoholismo e de suicidio neste país contradín ano tras ano os informes da Onu. No 2020, morreron máis persoas por suicidio (726) que por covid-19 (558). E pode dicirse que foi un bo ano, porque a taxa de suicidio, de 12,93 por 100.000 habitantes, vai en descenso desde 1990, cando se rexistraron 1.512 mortos por suicidio, cifra que supuxo un índice de 30,3 por cada 100.000 habitantes.

O Goberno finlandés é consciente do problema de saúde mental que ten o país e nos últimos anos deu pasos para atallalo. Intervención educativa, teléfonos de atención á poboación, formación específica para os profesionais sanitarios, novos protocolos de actuación, acceso a médicos especialistas e medicamentos para quen os necesite.

Todo esforzo é pouco porque 726 vidas son moitas para perder nun país de cinco millóns e medio de habitantes, pero é certo que se tomaron medidas e non se ocultou o problema. De feito, os investigadores apuntan que Finlandia está entre os 60 países que ofrece datos fiables sobre o suicidio, fronte outros estados europeos con taxas inferiores pero datos máis imprecisos.

Pero para falar da feira hai que estar nela. Eva López e Nelly Formoso coñecen Finlandia, os finlandeses e o seu xeito de ser felices. Estas mulleres viven ou viviron no país nórdico, coñecen os invernos xélidos, os veráns sen noite e tamén as peculiaridades da súa xente, amable e fría a partes iguais.

15 anos e xa finlandesa

Nelly Formoso é das Pontes, pero vive desde hai 15 anos en Finlandia. É arquitecta, está casada cun finlandés e ten dous fillos. Desde hai catro anos ten dobre nacionalidade: española e finlandesa.

Está totalmente integrada no país, aprendeu a desfrutar do estilo de vida finlandés e pode explicar con claridade os motivos polos que a xente se sente feliz.

"Para los finlandeses menos es más, son felices con menos cosas. Valoran las experiencias antes que lo material", apunta. Pon como exemplo as súas vacacións ideais. "Consisten en ir a una mökki, una cabaña de madera en el medio del bosque, muchas veces sin electricidad ni agua corriente, y disfrutar de la naturaleza en su máxima esencia, en familia o con amigos. Ir a la sauna, darse después un baño desnudo en el mar o en un lago, recolectar arándanos y hacer barbacoas son algunas de las actividades de unas vacaciones de verano corrientes en Finlandia".

Outro motivo de "seguridad y satisfacción" é a confianza que a poboación ten no que Nelly Formoso denomina "el sistema", o entramado institucional e de servizos que garante a cobertura das necesidades básicas. "Sé que el sistema está para apoyarnos y, a pesar de sus deficiencias, confío plenamente en él, lo que me da tranquilidad. Eso se traduce en felicidad".

Explica que "al tener cubiertas las necesidades básicas puedo pasar más tiempo disfrutando de lo que me hace feliz. Por ejemplo, me permite formar parte de un grupo de música, hacer teatro, ser voluntaria en la Cruz Roja, practicar deporte, disfrutar de mi familia y amigos..."

Outro aspecto a favor son as condicións laborais, moi boas en opinión de Nelly Formoso. "El trabajo es muy gratificante porque sé que me van a remunerar acorde a mi experiencia y responsabilidades. Respetan mis horarios y vacaciones, me dan toda la flexibilidad que necesito y yo respondo con flexibilidad por mi parte. Un gran compromiso y unos resultados de calidad».

O ambiente laboral é de confianza. "En los trabajos desde el primer día te dan las llaves para que tú entres y salgas cuando quieras. Nadie te controla, lo único importante es que cumplas tus objetivos", explica.

As facilidades para a educación e crianza dos seus fillos tamén son motivo de satisfacción. A educación obrigatoria é gratuíta, incluídos os estudos universitarios, e Finlandia é, en opinión de Nelly Formoso, un país seguro. "La educación obligatoria empieza a los siete años y desde esa edad los niños van caminando solos al colegio e incluso cogen los autobuses urbanos si es necesario", indica.

Considera que "en general la gente está contenta de pagar los elevados impuestos finlandeses porque ve los resultados reflejados en los servicios que recibe". Engade, porén, que o sistema tamén ten deficiencias, como "largas listas de espera en ciertas especialidades médicas o falta de docentes".

En canto ao trato cos finlandeses, Nelly Formoso cre que a consideración de fríos non é real, senón que se debe a un descoñecemento da súa cultura. "Son muy independientes, valoran la privacidad, poder disfrutar de su propio espacio, y piensan que los demás sienten y valoran lo mismo. Esto puede provocar malentendidos con los extranjeros si no conocen la cultura, ya que puede dar la falsa idea de que son fríos o cerrados. Para una persona extrovertida puede resultar difícil de llevar".

Ela destaca o "sentido de solidaridad y de comunidad de los finlandeses. Son muy educados, honestos y respetuosos, extremadamente sinceros, reservados y muy considerados. Esto hace que, por el mero hecho de no molestar a los demás, no sean dados a abrirse para contar sus problemas".

En canto ás elevadas taxas de suicidios que rexistra Finlandia, Nelly Formoso valora que "desde el final de los 90 se han reducido a la mitad" e pon en cuestión a comparativa con outros países. "En Finlandia se lleva un registro muy exhaustivo y puedes fiarte de los datos de las estadísticas. No puedo decir lo mismo del resto de países europeos".

Con respecto ao alcoholismo, di que "no es algo que se sienta presente en el día a día. La gente con problemas de alcohol bebe en casa, probablemente solo o a escondidas".

En definitiva, Nelly Formoso está feliz en Finlandia. "De vez en cuando me viene morriña por mi país, especialmente por mi familia en Galicia, pero aquí me encuentro muy bien".

Estadía formativa en Helsinki

Eva López é de Vilalba, estudou Biomédica en Lleida e realizou unha estadía de formación en Helsinki. Traballou nun laboratorio e tivo ocasión de coñecer o mundo laboral finlandés e o día a día da poboación.

"Entre os compañeiros de traballo ás veces bromeábamos con este tema do país máis feliz do mundo porque os finlandeses case nunca rin, cústalles moito", comenta. "Son xente seria, ou polo menos máis serios ca nos países do sur, pero moi amables. Acollen moi ben a xente que chega e eu sentinme a gusto entre eles", explica.

En todo caso, entende que as prestacións sociais coas que contan xeren ese nivel de satisfacción e benestar que se pode entender como felicidade. "Teñen moi boas condicións de traballo, está mal visto que fagas máis horas das que che corresponden porque non é bo para ti, valoran a vida persoal. Traballan para vivir", apunta.

"É un país moi seguro. Podes ir soa pola rúa porque non pasa nada. Teñen un bo sistema sanitario, a maternidade totalmente cuberta e unha educación que é a envexa de toda Europa. O grao de benestar é notable", comenta.

Pero estes motivos de satisfacción non son abondos para evitar outros problemas sociais graves coma o alcoholismo. "É normal atopar persoas moi borrachas pola rúa", constata Eva López, pero comenta con asombro que "son alcohólicos cunha educación moi elevada. Un día estiven falando cun home que vivía na rúa e coñecía á perfección a historia de España. Falaba un inglés correctísimo".

Eva López achaca esta situación "ao inverno, que obriga a estar illados na casa moitas horas. Alí ás oito da tarde está todo o mundo pechado. O consumo de alcohol é na intimidade, non hai cultura de bar como temos aquí para reunirnos cos amigos".

Esta vilalbesa chegou en febreiro a Finlandia. "Collín a época na que van medrando os días e alégrome diso porque non sabería afrontar tantos meses de escuridade e frío pechada na casa. Eles mesmos din que se non vives ese inverno desde pequeno é difícil de levar", apunta, motivo polo que tamén atribúen o elevado índice de suicidios á xente de fóra. "Teño comentado ese tema con finlandeses e sosteñen que a maioría dos que se suicidan son estranxeiros", afirma.

Pero tras os meses de escuridade, chegan os días de luz case ininterrompida. "Tamén custa afacerse a iso. Ter sol a todas horas impide durmir ben", indica.

De calquera xeito, Eva López desfrutou da experiencia. "Cheguei un luns e esa mesma semana xa houbo unha festa de benvida, para facer comunidade. Ese tipo de celebracións sempre inclúen sauna ou baño xeado".

Axiña puido comprobar a amabilidade dos seus compañeiros de traballo, aínda que recoñece que fóra do seu círculo familiar ou laboral os finlandeses son reservados e protexen moito a súa intimidade. "Non se che ocorra sentar ao lado de alguén no bus nin mirarlles directamente á cara pola rúa porque estás invadindo o seu espazo e séntense mal", apunta.

Son xeitos de ser que sorprenden a quen vén afeito a outros hábitos, pero que Eva López soubo valorar. "Agora estou vivindo en Madrid para facer un máster e aquí si que non se respecta en absoluto o espazo persoal. Ao chegar foi un choque porque levaba meses sen escoitar conversas alleas e aquí a xente non sabe falar sen berrar", lamenta.

