Feijóo confiesa a Bertín cómo lleva su familia el traslado a Madrid: "Es duro"

"Es duro". El presidente de la Xunta y nuevo líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, confiesa a Bertín Osborne en su programa, Mi casa es la tuya, que no ha sido fácil tomar la decisión de dejar Galicia y trasladarse a Madrid con su familia. En un avance de la entrevista, que se emitirá el próximo sábado, el presentador pregunta al político gallego cómo ha manejado el cambio teniendo un hijo pequeño —su hijo Alberto, de cinco años— y Feijóo no duda en reconocer que el proceso es complicado y que les resulta "duro".

En el adelanto del programa difundido por Telecinco, el todavía jefe del Ejecutivo gallego destaca que ha tenido que renunciar a la intimidad por la política. En el tono desenfadado que suele caracterizar las entrevistas de Osborne, se ve al presentador y al gallego en diferentes escenarios, charlando sobre política y sobre la vida.

"¿Te ves como nuevo presidente del Gobierno?", le pregunta el cantante en un momento dado, a lo que Feijóo responde entre risas: "La clave es que me vean los españoles, no que me vea yo".

Lo que no sabemos es qué responderá a otra pregunta candente que el avance del vídeo deja en el aire: "¿Pactarías con Vox si te hiciera falta hacerlo?" Habrá que esperar a la emisión del programa el próximo sábado para conocer la respuesta.