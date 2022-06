Un fármaco para el VIH podría frenar el deterioro cognitivo de personas con síndrome de Down

Investigadores del Centro de Regulación Genómica (CRG) y del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa han identificado en un estudio que la lamivudina mejora la capacidad cognitiva de un modelo de ratón con síndrome de Down, han informado en un comunicado este martes.

La revista Journal of Cellular and Molecular Medicine ha publicado los resultados de este estudio que prueban la efectividad de este fármaco antirretroviral de uso común para el tratamiento del VIH en modelos animales con síndrome de Down.

Durante cuatro meses, han tratado un grupo de ratones Ts65Dn, el modelo animal de síndrome de Down "más estudiado hasta la fecha", con lamivudina mientras que el grupo control ha recibido únicamente agua.

El equipo ha llevado a cabo experimentos de comportamiento diseñados para comprobar la actividad locomotora, la memoria de reconocimiento y la ansiedad y han descubierto que los ratones que han recibido el fármaco muestran mejores capacidades cognitivas.

Según los autores del trabajo, los resultados del estudio plantean la hipótesis de que los beneficios observados gracias a la lamivudina pueden deberse a su efecto sobre una o más variantes del gen APP.

Han aclarado que sería necesario llevar a cabo estudios clínicos para confirmar que el fármaco provoca un efecto similar en seres humanos, pero han reivindicado que estos resultados en animales ponen de relieve el "potencial" de utilizar intervenciones farmacológicas como la lamivudina u otros fármacos capaces de bloquear la misma diana terapéutica.