Un fármaco reduce un 40% el riesgo de recaída en el cáncer de ovarios

Un estudio internacional liderado por el Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario ha demostrado que administrar niraparib tras la quimioterapia convencional en pacientes recién diagnosticadas de cáncer de ovario avanzado mejora su supervivencia y reduce casi un 40% su riesgo de recaída o muerte por esta enfermedad.

La investigación, que se presentó en el Congreso Anual de la Sociedad Europea de Medicina Oncológica que se celebra en Barcelona, fue liderada por Antonio González Martín. "En este estudio hemos evaluado los beneficios de emplear niraparib tras el tratamiento estándar de cáncer de ovario basado en quimioterapia. Con este nuevo abordaje terapéutico hemos observado una mejora significativa de la supervivencia de las pacientes y una reducción de casi un 40% de su riesgo de recaída", explicó González, que publicó su trabajo en la revista The New England Journal of Medicine.

El cáncer de ovario se diagnostica cada año a unas 205.000 mujeres en el mundo y es la quinta causa de muerte por cáncer en la mujer en Europa. Según González, generalmente se diagnostica entre los 45 y 75 años, aunque hay un número significativo de pacientes desde los 30 años, y es el tumor ginecológico que más defunciones causa debido a que la mayoría de las pacientes se diagnostican en una fase avanzada de la enfermedad al no haber técnicas de diagnóstico precoz. Además, hasta un 80% de las afectadas por un cáncer de ovario avanzado recaen tras el tratamiento con cirugía y quimio.

Niraparib es un potente fármaco inhibidor de PARP (una enzima implicada en la reparación del ADN y la muerte celular) que se emplea como terapia de mantenimiento en mujeres con recaída de cáncer de ovario, tengan o no mutado el gen BRCA (asociado al riesgo de padecer este mal).