Las farmacias se blindan desde este sábado contra los medicamentos falsificados

El Sistema Español de Verificación de Medicamentos (SEVeM), aprobado por normativa europea para prevenir la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, entrará en vigor oficialmente este sábado en las 22.000 farmacias españolas. Este mecanismo de seguridad consiste en la incorporación en el envase de los medicamentos de dos dispositivos: un identificador único o código bidimensional Datamatrix, que identifica individualmente el envase, y un dispositivo contra manipulaciones en el embalaje exterior, que puede ser un sello o un precinto que permita verificar visualmente si el envase del medicamento ha sido manipulado o no.

Estos dispositivos de seguridad presentes en el envase de los medicamentos tendrán que ser verificados y autenticados en la oficina de farmacia por parte del farmacéutico en el momento de la dispensación. Para ello, se escaneará el código de cada envase y se conectará al repositorio nacional, que estará sincronizado con la plataforma europea, para confirmar que el producto que llega al paciente es el mismo que salió de la planta de producción farmacéutica.

El presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, cree que se trata de "un nuevo éxito" de la Farmacia española que, "una vez más, da muestras de su capacidad tecnológica y de su compromiso con la seguridad de los pacientes". "La Farmacia española es un referente a nivel internacional. Con el desarrollo de este sistema, damos respuesta en tiempo y forma a la normativa europea y a los ciudadanos españoles", señala.

"Somos el país con más número de oficinas de Farmacia. El hecho de que seamos capaces de dar respuesta en tiempo y en forma a la normativa europea es un orgullo para nosotros. Ha sido debido a muchísimos esfuerzos de todos los colegios profesionles y todos los agentes del sector del SEVeM", argumenta Aguilar.

Los 140 almacenes mayoristas con los que cuentan las empresas de distribución farmacéutica ya "están preparados"

En la misma línea, reivindica que estas nuevas medidas serán "un plus añadido de seguridad" para lo ciudadanos, que es "lo que importa" a los farmacéuticos, según sus propias palabras. Aguilar, que califica el SEVeM como un "éxito", asegura en cualquier caso que la falsificación de medicamentos en el canal legal "no supone un problema real" en España, pero que "aún así" se han sumado a este proyecto europeo porque "esta amenaza global, que no entiende de fronteras, requiere de una lucha conjunta". "No supone un problema real gracias a nuestro modelo de farmacia, pero sí ocurre en otros países", añade.

"Ya hay farmacias que están verificando con este sistema. Esperemos que funcione todo bien, ya que hemos hecho pruebas en varios sitios. Estoy muy contento de que la farmacia española siga siendo un referente a nivel interancional", ha concluido Aguilar, "muy contento" con la puesta en marcha del SEVeM.

Desde que se publicó la reglamentación europea hace ya casi tres años, desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos se ha venido trabajando con la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR), Farmaindustria y la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg) y las autoridades competentes, y se ha facilitado información y formación a los colegios oficiales de farmacéuticos sobre el desarrollo y funcionamiento del Sistema.

DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA. Por su parte, los 140 almacenes mayoristas con los que cuentan las empresas de distribución farmacéutica que conforman la FEDIFAR ya "están preparados" para la puesta en marcha del SEVeM. "Desde hace tiempo, los almacenes de las empresas de distribución farmacéutica han venido trabajando para realizar las adaptaciones necesarias de cara a cumplir con las exigencias que recoge la normativa europea antifalsificación. Ha llegado el día fijado para que empiece a funcionar el sistema y todos los almacenes de distribución están listos para cumplir con sus obligaciones", detalla el presidente de FEDIFAR, Eladio González Miñor.

FEDIFAR asegura que "todos" los almacenes mayoristas están en disposición de llevar a cabo el proceso de verificación de medicamentos en aquellos casos que establece la normativa europea: medicamentos devueltos por farmacias, los recibidos de otros mayoristas, así como los que en determinadas situaciones consideren necesario las autoridades sanitarias. Asimismo, también tienen como funciones desactivar los códigos unitarios de los medicamentos que se distribuyan fuera de la UE, de los que sean devueltos por otros mayoristas o farmacias y no puedan retornar a las unidades vendibles, de los destinados a su destrucción, de los que pidan como muestra las autoridades competentes, y de los que se distribuyan a personas o entidades que señalen las autoridades.