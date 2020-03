Extremoduro no tiene "ni puta idea" de qué pasará con su gira de despedida

Extremoduro ha difundido este jueves un comunicado en el que asegura que ahora mismo no saben "qué va a pasar con la gira" de despedida que tienen previsto iniciar en Valencia el 15 de mayo y dentro de la cual también han programado una cita en Santiago de Compostela, el 13 de junio.

"Queremos deciros que no tenemos ni puta idea de qué va a pasar con la gira. Lo único que sabemos con absoluta certeza es que nosotros vamos a tocar. En mayo, en verano, en septiembre, el año que viene o cuando sea. Pero vamos a tocar por cojones", afirma el grupo en un comunicado recogido por Europa Press.

Y añaden: "Nosotros estamos encerrados en casa y ensayando con grabaciones que tenemos hechas de los ensayos. Tocando más que nunca y esperando que todo se arregle pronto. Quedaros en casita e intentad llevarlo lo mejor posible. Intentad ver el lado bueno. Siempre lo hay. Besos y abrazos".

Este comunicado de Extremoduro llega horas después de que el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, donde tienen previstos cuatro conciertos en junio y julio ante 150.000 personas, anunciara que aplaza hasta septiembre cualquier tipo de acto y festividad que suponga reunión de personas.

Aparte de los conciertos en Rivas, la gira de Extremoduro tiene fechas también el 15 y 16 de mayo en el Auditorio Marina Sur de Valencia, el 22 y 23 de mayo en La Finca de Murcia, el 30 de mayo en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, el 13 de junio en Monte do Gozo de Santiago de Compostela, el 20 de junio en el Recinto Ferial de Cáceres, el 26 y 27 de junio en el Parc del Fórum de Barcelona y el 18 de julio en Kobetamendi, Bilbao.

El recinto compostelano de Monte do Gozo tiene programado para el mes de junio otras citas multitudinarias, como el festival O Son do Camiño -los días 18, 19 y 20- o el concierto de Marc Anthony --el 21 de junio-- que, por el momento, no han sido aplazados a causa del coronavirus.