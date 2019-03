Expertos recomiendan a los hombres homosexuales vacunarse contra el papiloma

El Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Vall d'Hebron, que ha elaborado la primera Guía internacional de vacunación contra el virus del papiloma humano, "recomienda fuertemente" a los hombres homosexuales vacunarse contra este virus. Los expertos que han elaborado la guía también incluyen como grupo de riesgo a personas con el sistema inmunológico debilitado a causa del VIH o aquellas mujeres que hayan recibido un trasplante.

En condiciones normales, el 90% de las personas consiguen combatir el virus y eliminarlo de forma natural; no obstante, en el 10% de casos restantes el papiloma persiste y, en un 1% de los casos acaba provocando un cáncer en la zona afectada, ha explicado una de las creadoras de la Guía, la doctora Magda Campins. Asimismo, el 90% de los tumores provocados por el papiloma son cánceres de cuello de útero, también conocido como cérvix, por lo cual solo lo sufren las mujeres.

"El papiloma es un virus que se transmite a través de las relaciones sexuales, por lo que es importante poner la vacuna antes de que las niñas sean sexualmente activas", ha afirmado Campins. En esta línea, la regulación estatal establece que sólo las niñas preadolescentes recibirán la vacuna en los colegios, a menos que los padres se nieguen, escenario que no suele darse en España ya que la tasa de vacunación contra el papiloma supera el 80%, lo que la doctora ha achacado a "una gran concienciación social".

Además, según ha explicado Campins, "es más fácil detectar el virus de forma preventiva en mujeres, ya que en las citologías se puede ver, pero en el caso de los hombres no existe, lo que hace imposible detectarlo precozmente". Así, las relaciones heterosexuales tienen menos peligro ya que si la mujer está protegida también lo estará el hombre, pero al no vacunar a los niños a una edad temprana no quedan protegidos los hombres que tengan relaciones sexuales con otros hombres.

Por este motivo, los hombres homosexuales entre 9 y 26 años forman parte del grupo de alto riesgo, junto con las personas infectadas de VIH entre la misma franja de edad, mujeres que han recibido un órgano y supervivientes de cáncer, entre otros. La recomendación para hombres homosexuales y personas infectadas de VIH llega hasta los 26 años debido a los pocos estudios que se han hecho en personas de edades superiores.

No obstante, el doctor del Vall d'Hebron Xavier Martínez-Gómez ha indicado: "Creemos que las personas mayores de 26 años también pueden beneficiarse de la vacuna pero no podemos afirmarlo con tanta certeza por la falta de investigación". Los doctores también han recomendado vacunarse a aquellas personas que tengan diversas parejas sexuales, ya que en ocasiones hay personas que no saben que son portadoras del virus.

Campins también ha alertado del creciente número de cánceres de lengua, boca y faringe causados por el papiloma y ha explicado que la causa está en las prácticas sexuales actuales, ya que es mucho más frecuente el sexo oral y la gente se infecta a través de las mucosas en la boca y el cuello.