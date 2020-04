Experto dice que el embarazo y el parto "pueden ser normales" pese al Covid-19

El doctor Juan José López Galián, jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud San José, ha resaltado que el embarazo y el parto "pueden desarrollarse con total normalidad" pese a la crisis del Covid-19, aunque "manteniendo las debidas precauciones".

El experto resalta que existen muy pocos datos disponibles de embarazadas afectas de Covid-19, pero parece que las embarazadas "no son más susceptibles de infectarse por coronavirus, ni para padecer complicaciones graves". "De hecho, este nuevo coronavirus parece afectar más a hombres que a mujeres", indica.

"No estamos observando mayores tasas de infección en embarazadas que en población general, incluso más bajas, y muchas asintomáticas. La edad, el sexo y la ausencia de patologías concomitantes actúan a favor, aparte de que al tratarse de población más sensible las medidas de protección y confinamiento se toman precozmente y de forma más estricta", resume.

En este mismo sentido, argumenta que los datos actuales no sugieren un mayor riesgo de aborto o pérdida gestacional precoz en gestantes con Covid-19. "No existe evidencia clara de transmisión intrauterina y si la hay, sería infrecuente. En esta situación, parece poco probable que la infección pueda producir defectos congénitos. No se ha demostrado presencia de virus en secreciones vaginales por lo cual tampoco existe riesgo de infección a lo largo de este proceso", tranquiliza.

En cualquier caso, destaca que sí existen una serie de precauciones que deben tomar las embarazadas mientras dure la situación actual. "Seguir escrupulosamente las indicaciones de aislamiento social e higiene personal difundidas por las autoridades sanitarias, consultando a su ginecólogo o médico de atención primaria ante cualquier síntoma sospechoso", narra.

El experto indica que todo el proceso del parto realizará en una única sala de partos, de preferencia con presión negativa o en su defecto en el quirófano establecido en el protocolo vigente, y con la utilización de EPI-B por parte del personal implicado en la atención del parto. La paciente deberá utilizar mascarilla quirúrgica durante todo el proceso y la vía del parto la determina la situación clínica materna y fetal, pudiendo desarrollarse vía vaginal en todos los casos favorables.

Puede estar acompañada durante este proceso, con las debidas medidas de higiene, siempre y cuando el acompañante sea asintomático y sin sospecha clínica o factores de riesgo o contacto en los diez/quince días previos. La analgesia loco-regional no está contraindicada en gestantes con sospecha o infección confirmada por Covid-19, y de preferencia se debería administrar de forma precoz para minimizar el riesgo de una anestesia general en caso de necesidad de finalización urgente.