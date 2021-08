La experiencia de ver la vida sobre ruedas

LA IDEA de crear su propia casa sobre ruedas les rondaba en la cabeza desde hacía tres años, hasta que un día a Israel y Tatiana tras darle muchas vueltas, decidieron vender uno de sus coches para comprarse su primera furgoneta pequeña. Ninguno de los dos tenía mucha destreza en la carpintería, y andaban perdidos en un mundo nuevo para ellos.

Los precios en empresas de camperización de vehículos se les subían por las nubes, así que se pusieron manos a la obra. "Comenzamos a ver vídeos en internet y redes sociales para hacerla nosotros", cuenta Israel. Y así lograron, tres meses después, su primera camper. "Todo el mundo nos decía que pasar 15 días en una furgoneta tan pequeña no nos gustaría, pero nosotros estábamos deseando salir siempre", recuerdan.

Recorrieron Galicia de cabo a rabo, e incluso Asturias y parte de Portugal. Tal era su disfrute que cuando viajaban a la residencia que Israel tiene en Viveiro llevaban la furgo y dormían en ella ¡Y eso que tenían casa y colchón allí! La cabeza de esta pareja no dejaba de dar vueltas, y con la llegada de la pandemia, empezó a replantearse la idea de vender su camper pequeña para hacer una más grande. "Venderla fue un trabajo complicado en medio del confinamiento, pero en cuanto la gente pudo salir de casa la vendimos y compramos una furgoneta de reparto, Citroën Jumper l3h2. Si construir la pequeña nos había costado mucho, esto para nosotros ya era una locura, pero lo hicimos", afirma Isabel.

En este caso, el proceso duró seis meses, con fines de semana incluidos. Todo tiempo libre era una buena opción para darle forma a la camper. "No fue nada fácil, nos costó muchos dolores de cabeza y hasta algunos enfados, pero a día de hoy nos resulta realmente gratificante verla terminada", recuerda este lucense.

¿Destinos? Ahora Tatiana e Israel planean todos sus fines de semana, no se quedan ningún día en casa. En sus próximas vacaciones tienen pensado irse a Italia o Francia si la pandemia lo permite. Para ellos viajar en furgoneta es "algo difícil de explicar, a mucha gente no le gusta o no lo entiende. No es ir de hotel con una pulsera todo incluido, pero la furgoneta nos da la libertad de poder despertarnos donde queramos y viajar sin preocupaciones".

Al hablar de despertarse en cualquier lugar, Israel señala que cada día es "más complicado por las limitaciones que ponen en algunos sitios. Nos gustaría que la gente no nos viera como un problema... hay lugares que no dan muchas facilidades para poder pernoctar con la furgoneta porque piensan que somos una molestia", lamenta.

Para viajar en camper por Galicia suelen optar por la costa de Lugo, por la zona de la playa de las Catedrales o las Rías Baixas si hace buen tiempo. Como a veces es complicado, deciden irse a la montaña. O Courel es un destino que les gusta mucho porque tiene rutas de senderismo. Para ellos, viajar en su furgoneta es algo que recomiendan a cualquier persona y aseguran que es una experiencia única.