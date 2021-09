Los exámenes de recuperación en la ESO desaparecerán este curso

El proyecto de real decreto por el que se regula la evaluación, promoción y titulación en la Educación Primaria, Secundaria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP) no prevé la realización de los exámenes de recuperación en la ESO, pero sí en Bachillerato. Fuentes autonómicas consultadas por Europa Press señalan que la previsión es que esas recuperaciones en Secundaria ya no se realicen en el curso que acaba de arrancar.

En todo caso, fuentes gubernamentales han indicado a Europa Press que se trata de un borrador en proceso de elaboración que se remitirá a las comunidades autónomas "en las próximas semanas". Eso sí, añaden que es una medida que está respaldada por los grupos de trabajo en los que participan las distintas autonomías.

El texto consultado por Europa Press no prevé convocatorias extraordinarias de exámenes en la etapa de ESO, aunque sí en la de Bachillerato. En relación con la primera, el documento establece que la evaluación será "continua, formativa e integradora" y, como en Primaria, las decisiones sobre promoción y titulación serán adoptadas colegiadamente por el equipo docente tras una convocatoria de evaluación que tendrá lugar al finalizar el curso escolar.

Los alumnos y alumnas de ESO promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias que, en su caso, pudieran no haber superado, "les permite seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica". En todo caso, promocionarán quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias.

La evaluación del aprendizaje del alumnado de Bachillerato será "continua y diferenciada según las distintas materias", y los estudiantes promocionarán del primer curso al segundo cuando hayan superado las materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo.

Para obtener el título de Bachillerato, será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos, aunque excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título por un alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una. Deberán cumplir, no obstante, "todas las condiciones siguientes": que el equipo docente considere que el estudiante ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título; que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada en la materia; que el alumno se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria; y que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea igual o superior a cinco.