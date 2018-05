Julia Varela (Pontevedra, 1981) estará hoy en la cabina del Altice Arena de Lisboa para ser, por cuarto año consecutivo, la voz de Eurovisión.

Las casas de apuestas sitúan a países como Israel o Chipre entre los favoritos. ¿Cómo ve usted las cosas para España?

Hay un duelo entre dos divas: Eleni Foureira, de Chipre, con una canción, Fuego, que cumple un poco más los parámetros de canción eurovisiva, y Netta Barzilai, de Israel, que es muy carismática y tiene una canción más creativa. Respecto a Almaia, nos situamos un poquito a mitad de camino. De momento, las apuestas televisivas nos sitúan en un puesto 11 ó 12. La verdad es que en el último ensayo que vi de ellos habían progresado mucho. Desde el punto de vista vocal, están muy bien y el vestuario último elegido por ellos, que tienen la última palabra, creo que es el más acertado. Ha habido arreglos en la realización para dar un poco más de luz a todo y yo creo que ha mejorado. La opinión que tienen los medios internacionales respecto a la canción de España es positiva. Es una canción que destaca por el punto intimista que tiene. Pasa un poco como el año pasado con Portugal.

¿Pero no puede jugar un poco en contra que sea de un tono similar a la canción de Salvador Sobral?

A veces sí y a veces no. No hay fórmulas claras para ganar. Aunque es verdad que hay estadísticas, hay ediciones en las que no se cumplen para nada. La fórmula es que no hay fórmula.

¿Cree que a España le iría mejor con Lo malo?

Nunca se sabe lo que puede funcionar. De la preselección, Tu canción y Lo malo eran las dos opciones más viables. Lo malo, por lo que tiene de ritmo latino que ahora tiene tanto éxito comercial. De hecho, Fuego, la de Chipre, tiene ese corte. Lo malo es una canción que hubiera tenido posibilidades, pero creo que también las tiene Tu canción. Es bonita y ellos tienen mucho feeling. Es una historia de amor que tiene mucha sinceridad en la puesta en escena y el amor siempre conecta.

¿Es esa su principal baza?

Yo creo que sí. Su principal baza es lo que transmiten en el escenario. Es que la canción es verdad y ellos transmiten sinceridad. Tienen entre ellos una química en el escenario que es muy importante en un dúo.

" La principal baza de Almaia es que la canción es verdad y ellos transmiten sinceridad"

¿Cómo llevan Amaia y Alfred que las apuestas no los sitúen entre los favoritos?

Ellos están muy bien. Son superpositivos. Son muy jóvenes y muy buenas personas. Están tranquilos. Lo que les ronda por la cabeza es hacer la mejor actuación posible y en eso se centran.

Usted ya tiene un bagaje eurovisivo, al margen de las apuestas, ¿cuál es su pronóstico?

A mí lo que me gustaría es que España estuviera entre los diez primeros. Lo que creo es que quizás estemos en la primera mitad de la clasificación. Entre los diez primeros sería un triunfo. Entre los 15 primeros yo creo que podemos estar. Mejor que el año pasado seguro que vamos a quedar.

¿Cuál es su ganador?

Con mi experiencia eurovisiva, estarían entre mis preferencias para ganar Francia, Chipre e Israel. No es que sean las que más me gustan, pero creo que son las que más posibilidades tienen. Francia ha tenido muy buena recepción y la canción (Mercy) tiene un mensaje muy acorde con la actualidad: el drama de la emigración. Además, tiene un ritmo electrónico ochentero y es muy bonita.

¿Qué ambiente se respira estos días en Lisboa? ¿Es un hervidero de eurofans?

Sí, es un hervidero. Cuando empecé a comentarlo yo veía Eurovisión como un festival vintage. Esa es la idea que hay en España. Creo que se debe a que nuestras victorias están muy alejadas en el tiempo (1968 y 1969), entonces nos hemos desilusionado un poco. Sin embargo, cuando vas a Eurovisión ves que es un festival muy moderno. Es uno de los mayores espectáculos de la televisión que hay en el mundo. A nivel de realización, es un escenario donde se ponen en práctica muchísimos efectos y muchas puestas en escena que luego se ven replicadas en otros festivales del mundo. Y el ambiente siempre es positivo, de celebración. Hay como 1.600 periodistas acreditados y se forman debates en la sala de prensa después de cada ensayo. Es un festival que genera muchísimo a nivel emocional y, además, para la ciudad que lo acoge económicamente tiene una repercusión muy grande. De hecho, la inversión que se hace, que suele estar entre 20 y 40 millones de euros, dependiendo del nivel económico del país, casi siempre se ve triplicada con los ingresos por turismo, etc. Es un festival que beneficia por todos lados.

Entre los 15 primeros creo que podemos estar. Mejor que el año pasado seguro que vamos a quedar

Este año supongo que la presencia española y gallega se hace notar.

Muchísimo. Estamos tan cerca que se ha venido media España.

Es su cuarto festival como comentarista, ¿cómo se vive en cabina?

Vas perdiendo nervios progresivamente, pero siempre antes de empezar hay momentos de tensión. Aunque luego hay muchas partes que tienes que improvisar, hacemos nuestros guiones y dos ensayos generales. Pero siempre se vive con nervios porque es emocionante, sobre todo el momento de los resultados.

¿Cuál es su relación ‘sentimental’ con el festival?

Eurovisión es un festival que yo he visto desde siempre. No tengo el nivel de eurofán, pero creo que casi todos los de mi generación en este país hemos visto Eurovisión, nos sabemos algunas de las canciones, nos acordamos de los estilismos... Yo el recuerdo más nítido que tengo es en los años 90 cuando nos representó Azúcar Moreno, que hicieron una entrada fallida y tuvieron que repetir. Me sabía toda la canción. Luego me dediqué a la radio musical, estuve seis años en Radio 3... La música siempre me ha gustado. Por eso, cuando me dijeron si quería comentarlo pensé "claro que sí", es algo que me ha gustado siempre unido a mi trabajo profesional.

En cabina

▶ Este año el locutor Tony Aguilar coge el relevo de José María Iñigo, fallecido el pasado sábado, y compartirá la cabina con Julia Varela para poner voz al certamen musical europeo. "Es un locutor de radio musical en España que lleva como 30 años presentando programas musicales, la mayoría en Los 40 Principales. Tiene muchas tablas y un tono muy característico al que tiene adherida mucha gente. Tiene un tono coloquial que a mí me ayuda porque somos como dos voces jóvenes, frescas y creo que empastamos muy bien", apunta Varela.

▶ "Iñigo me ha enseñado un montón. Ha sido una referencia porque era un veterano en la presentación de tele y radio", afirma respecto al periodista bilbaíno.