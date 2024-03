Alonso Liste: "Estuve relativamente cerca de la Fórmula 1"

Cuando era niño, ¿qué soñaba que sería al crecer?

¡Siempre soñé con coches! Llegar a la Fórmula 1 era el gran sueño, del que hemos estado relativamente cerca.

La velocidad siempre fue su pasión, ¿qué cree que hubiera hecho si no hubiera sido así?

Creo que hubiera sido ciclista, mi segunda pasión son las bicis.

Ha competido en Fórmula 2, Mini Challenge, rallyes y ahora lo hace en Montaña. Definitivamente, ¿ha encontrado su lugar?

Nunca se sabe... He encontrado una disciplina que me apasiona, estamos compitiendo al mejor nivel europeo y eso es increíble, sobre todo por poder hacerlo con los pocos medios de los que disponemos, con mi familia detrás y con los sponsors de casi toda mi carrera deportiva.

De los grandes pilotos en activo, ¿con cuáles le hubiera gustado formar equipo?

Difícil respuesta, hay muchos y muy buenos, pero quizás con Fernando Alonso o con el belga Max Verstappen. Luego, aunque no sean de la misma disciplina, hay pilotos de motociclismo que me encantan, como Aleix Espargaró, con el que además comparto la afición por las bicis.

Los sub no son mi estilo de coche, la verdad

¿Acelera o frena cuando el semáforo está a punto de cambiar a ámbar?

Depende de la prisa, pero suelo frenar y esperar mi turno.

¿Qué adjetivos lo definen?

Ambicioso y luchador. Soy un trabajador al que le gustan las cosas bien hechas.

Lo mejor para empezar el día...

Una buena salida en bici.

¿Qué tres personajes gallegos vivos citaría como referentes?

A tres deportistas: a dos lucenses, el piloto de motocross Jorge Prado y el atleta Adrián Ben, y al exciclista Óscar Pereiro.

Fuera de Galicia, ¿hay algún lugar en el que se sienta como en casa?

Cualquier lugar al que viaje con mi familia es un buen sitio.

Su mujer, Antía Díaz, también ha competido como piloto de kárting, ¿la velocidad los unió?

Todo ayuda, nos conocimos de pequeños en el kárting y ahora formamos una familia y seguimos compartiendo esa misma afición.

¿Un plan para desconectar?

Una buena mañana de bici y una tarde paseando por Illa Pancha.

En la mesa, lo pierde un buen...

Chuletón.

Cuando sale con sus amigos, ¿prefiere vino o cerveza?

No tomo bebidas con alcohol, con una Coca-Cola me conformo

¿Cuál es su especialidad en la cocina?

Un buen churrasco.

Si pudiera viajar en el tiempo, ¿cuándo y dónde aparecería?

Viajaría a la época en la que competía en F-2 llevando los conocimientos de ahora. Sería un buen reencuentro.

¿Qué serie ha logrado engancharlo más?

Cualquier serie de humor que no me haga pensar mucho, como La que se avecina o El pueblo.

¿Qué defectos soporta peor?

Me molestan la impuntualidad y la falta de seriedad.

Su reto pendiente.

Tengo muchos, en el mundo del motor me gustaría ganar la Subida a Chantada, es una espina que aún me queda, y en el ciclismo me gustaría participar en la Mallorca 312.

¿Hay alguna pregunta que no le haya hecho y que le gustaría contestar?

Creo que no, aunque siempre quedan cosas en el tintero.