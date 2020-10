El Resurrection, Estrella Galicia y el Sinsal, premiados en los Iberian Festival

Una campaña de Estrella Galicia, el Resurrection Fest y el Sinsal han sido galardonados en el marco de la V edición de los Iberian Festival Awards, que reconoce el trabajo de eventos musicales, artistas, marcas y otros actores de la industria en España y Portugal.

La quinta edición, atrasada debido a la crisis sanitaria, se ha celebrado este fin de semana en Lisboa y la cervecera gallega ha obtenido el premio a la 'Mejor Activación de Marca'.

En concreto, se trata dal proyecto '#Daralata, destinado a la concienciación en el reciclaje de latas de bebidas para llevar a cabo un verano musical más sostenible y que implicó medidas en diferentes eventos como O Son Do Camiño, Resurrection Fest Estrella Galicia, Portamérica, Festival de Ortigueira y Noroeste Estrella Galicia.

Por otro lado el Resurrection Fest Estrella Galicia ha logrado los premios a 'Best Line-Up', 'Best Live Performance' (Berri Txarrak) y 'Best Festival Photo' (Daniel Cruz).

Por su parte, Sinsal Estrella Galicia se hizo con el premio a 'Best Hosting and Reception'.