Esther Estévez: "Tanxugueiras levan feito moito polo noso idioma"

A xornalista ourensá sabe como contaxiar a súa alegría aos espectadores da TVG cada vez que aparece na pantalla á fronte de Dígocho eu. Unha virtude que seguro tivo en conta o xurado dos premios Mestre Mateo cando este ano a recoñeceu como Mellor Comunicadora.

Cando era nena soñaba con ser presentadora de televisión ou fantaseaba noutras cousas?

De nena quixen ser moitas cousas: dende profesora ata psicóloga, pasando por moitas ramas artísticas. Realmente tomei a decisión de estudar xornalismo no bacharelato, pero nunca imaxinei traballar na tele porque nunca tivera contacto coas cámaras.

Cales cre que son os adxectivos que mellor a definen?

Eu creo que son positiva, resolutiva e ás veces algo inxenua.

Os rapaces escollen o mundo dixital antes que a televisión tradicional. Esta podería desaparecer?

Non creo que chegue a desaparecer, pero o consumo da tele leva xa un tempo cambiando e diría que nos diriximos cara unha nova etapa na que terá que adaptarse ás preferencias actuais.

Que tres persoeiros galegos vivos citaría como referentes?

Por suposto a Xosé Ramón Gayoso, referente de calquera compañeiro de profesión e unha das persoas con máis bondade que coñezo. Tamén vou mencionar a Tamara García (@grtamara en redes), como creadora de contido en internet, e a Tanxugueiras, porque as tres son marabillosas e levan feito moito polo noso idioma.

Fóra de Galicia, hai algún lugar no que se sinta como na casa?

Son de Verín e cando estou alí sempre fago algún plan ao outro lado da fronteira. No norte de Portugal coñécennos ben aos galegos e alí sempre recibín moi bo trato.

Xa está metida en faena na TVG, pero que fixo no verán: plans de puro descanso ou de aventura?

Este verán viaxei ao Algarve, pero tamén foi un verán de cambios a nivel profesional, así que non cheguei a desconectar de todo. Setembro vén cargadiño de sorpresas e estou desexando compartilas...

É máis de verbena ou de festival?

Calquera dos dous plans paréceme un planazo. Dende adolescente sempre pasei os veráns percorrendo todas as verbenas da contorna de Verín. Agora que vivo en Santiago mudei un pouco ese plan polo de festivais, pero cando podo escápome ás festas ás que sempre fun en Verín.

Recoméndenos un libro e unha película para este adeus do verán.

O libro sería O que me quedaba por dicirche, de Alberto Mancebo, e a peli Barbie, que foi a do verán por excelencia.

O pico de Rubiales a Jenni Hermoso segue dando que falar. Vostede tivo que sufrir algunha situación incómoda?

Por sorte nunca vivín ningunha situación así no ámbito laboral. Digo "por sorte", pero oxalá algún día non falemos de sorte, senón de normalidade.

Que defectos alleos a anoxan?

Ser cabezudo! Que a xente non vexa máis alá das súas ideas e persista no mesmo unha e outra vez.

Que pregunta non lle fixen e lle gustaría responder?

Es feliz no teu traballo? Creo que non mo adoitan preguntar porque transmito ‘bo rollo’ cando gravo, pero gustaríame dicir que me encanta o meu traballo, tanto diante como detrás das cámaras.