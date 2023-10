Séntese afortunada por terlle ido tan ben no traballo pero tamén é certo que a ilusión coa que desenvolve a súa profesión e a empatía que xera ante as cámaras estanlle a dar, como retorno, moitas oportunidades laborais. O último reto, tras presentar soa o Luar, será o de conducir o concurso Tal semente, que se estrea este sábado, á unha da tarde, na TVG producido polo grupo El Progreso.

Esther Estévez, nos estudios onde se grava 'Tal semente'. EP

Con tan só 25 anos, xa levou dous premios Mestre Mateo á Mellor Comunicadora cos programas Dígocho eu e Apuntamento lusófono. Como fixo para conseguir tanto en tan pouco tempo?

Nin eu o sei! Dígocho eu ninguén contaba con saír como saíu. Para min foi un orgullo recibir os premios Mestre Mateo pero tamén chegar ás escolas con este programa. Poderiamos dicir que se alinearon os astros. Fixemos clic e conseguímolo! Iso é sorte, pero tamén esforzo. Hai que estar no lugar e no momento axeitados para que pasen estas cousas.

Chegou a substituír a Gayoso no Luar mentres que estivo operado. Foi moita responsabilidade?

Moita. Vivino como un reto. Pensaba: "Mamá querida, onde me meto!" pero quería dicir que si porque era unha oportunidade que non quería perder. Boteino de menos pero o positivo disto é que tiven que espabilar e aprendín moito. Agora sigo de copresentadora con el.

Podía durmir co peso que lle caeu enriba con todo isto?

A primeira semana estaba nerviosísima e o primeiro programa prepareino moito pero decateime de que Luar é unha festa e se te equivocas, non pasa nada.

Ilusionada con Tal semente?

Si, temos feito cousas con colexios en Dígocho eu pero este é un concurso convencional de televisión que involucra a xente nova, de 12 a 16 anos. As gravacións que fixemos ata agora saíron moi ben e é divertido porque sempre aprendes algo novo.

Seguirá facendo Dígocho eu?

Dígocho eu non para. Nas redes sociais está sempre e na tele, con máis ou menos regularidade, pero poden vernos en TikTok, Instagram, X e YouTube.

Que ten ese programa para que chegase a ter tanto éxito entre a xente nova tratando de ensinar galego á xeración que menos galego está a falar?

Non deixa de sorprender que cheguemos a un público explicando o galego cando non se fala. Se cadra é que nos metemos de cheo na linguaxe da mocidade. En TikTok é onde está a xente nova e o importante é chegar aos rapaces a través das súas plataformas e da súa linguaxe. A min coñécenme porque son a do TikTok!

Estase a cambiar a canle de comunicación televisiva convencional polos espazos audiovisuais nas redes sociais?

Quizais si, cada vez desde as televisións son máis conscientes disto. Hai que coidar esta parte da comunicación. Non creo que desapareza a tele como tal pero eu non consumo demasiada televisión e hai que enganchar a xente a través das redes. Se eu non poño a televisión, non me entero dos programas pero nas redes, si. Hai un cambio e hai que adaptarse a el.

Hai necesidade de máis programas didácticos na televisión?

Na televisión pública sempre vai haber necesidade porque hai que coidar os contidos. Un concurso como Tal semente sempre engancha porque os telespectadores intentan resolver as preguntas tamén desde a casa. Eu, por exemplo, facíao con meus pais con Atrápame se podes.

Se xa conquistou dous Mestres Mateo e presentou o Luar, que máis lle queda por facer na TVG?

O feito de que me nominasen para os premios xa foi unha animalada. Doume conta do afortunada que son e do ben que me están saíndo as cousas no traballo. Ás veces penso que xa non me queda máis que facer pero sempre hai algo, unha idea nova.

Ten algún programa que lle gustaría chegar a presentar?

Teño a cabeza en tantas cousas... Gústame o entretemento, facer festa e falar coa xente. Máis que a seriedade e a rigorosidade dos informativos, creo.