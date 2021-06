España es el país europeo con más población que se declara no heterosexual

Un 78 % de los españoles se declara heterosexual y un 12% se identifica con otro género, lo que sitúa a España como el tercer país a nivel mundial y el primero europeo con mayor población no heterosexual, mientras el 10% prefiere no expresar su identidad sexual. En concreto, el 6% de los españoles dice ser bisexual, el 5% gay y el otro 1% pansexual (atracción independientemente del sexo de la otra persona) u omnisexual (atracción hacia todos los géneros), lo que suman un 12% de no heterosexuales frente al 11% de Alemania y Reino Unido y el 10% de Países Bajos, Bélgica y Suecia.

A nivel mundial, el 80% de la población se identifica como heterosexual. Son datos de una encuesta de Ipsos sobre la percepción pública del colectivo LGTBI+ realizada a un total de 19.069 personas de 27 países, que se publica con motivo del Día Mundial del Orgullo (25 de junio).

Un 10% de los encuestados en España prefiere no expresar su identidad sexual, uno de los porcentajes más altos de Europa, sólo superados por Alemania (12%) y Polonia (11%). En el resto del mundo este dato oscila entre el 39 % de Malasia, el 33% de Turquía, el 24% de la India, el 19% de Rusia y el 15% de México.

En España, 6 de cada 10 encuestados declaran tener relación con alguna persona gay, lo que le sitúa como el primer país europeo en este aspecto, al mismo nivel que Bélgica y Reino Unido. Los españoles lideran además el ranking europeo en apoyo hacia estas personas en acciones como acudir a las manifestaciones del Orgullo Gay (un 22 % dice haber ido alguna vez).

Además, España se sitúa en el tercer puesto con más ciudadanos a favor del matrimonio homosexual (76%), solo por detrás de Suecia (79%) y Países Un joven y la bandera del orgullo. Bajos (84%).