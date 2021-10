España no contempla exigir el certificado covid para trabajar como en Italia

Galicia continúa con el proceso de vacunación contra el covid-19 de la población mayor de 12 años y este viernes sumó otras 1.500 dosis administradas y 900 personas más con pauta completa, por lo que alcanza el 84,5 por ciento de su población inmunizada y el 93,02% de la diana. En frío son solo cifras, pero en el fondo son algo más. De ellas derivan decisiones importantes.

Gracias a ese alto porcentaje de inmunización, que en el caso de España es del 87,9% de la población diana, el país se libra de medidas como la que este viernes entró en vigor en Italia, donde en necesario el certificado covid para acceder al puesto de trabajo, sea público o privado. Es caso de no tenerlo, se deberá presentar un test negativo realizado dentro de las 48 horas previas a su incorporación a su empleo. En Italia, el porcentaje de población diana con las dos dosis inoculadas se acerca al 80% y el objetivo es alcanzar lo antes posibles niveles similares al español.

Se calcula que en Italia hay más de 3 millones de trabajadores no vacunados. Como los test rápidos tienen una validez de 48 horas, se realizarán 1,5 millones de pruebas cada día, cuyo precio fue fijado por decreto: máximo 8 euros para menores, máximo 15 euros para mayores de 18 años.

Varios puntos de Italia, como Roma, Milán, Génova o Trieste, registraron el viernes protestas ante la entrada en vigor de la medida. En el puerto de Trieste, cerca de 7.000 trabajadores se han manifestado contra el certificado y hay el riesgo de paralizar el puerto.

Mientras, en Roma, unas veinte personas se manifestaron de forma improvisada en Vía Labicana, donde cortaron el tráfico. La Policía italiana se personó en el lugar y dispersó al grupo.

En Milán, según recoge la agencia Adnkronos, al menos 400 personas, en su mayoría estudiantes, se reunieron en el Arco de la Paz, en la Universidad de Milán y en la Plaza de la Fontana y corearon "no al pase verde y libertad".

"Libertad", "No al estado de emergencia" y "La lucha dura hasta el final" son algunas de las consignas coreadas en la Plaza Santa María Novella de Florencia, donde se organizó una protesta antivacunas y contra el certificado de vacunación a la que asistieron unas 600 personas. También se concentraron varios cientos de personas en Plaza Castello, en Turín.

El decreto aprobado por el Gobierno italiano contempla sanciones, multas e incluso la suspensión del salario para quienes no tengan el green pass. Las protestas en oposición al pase sanitario se suceden en el país transalpino y el sábado llevaron a graves disturbios en Roma, incluido el asalto a la sede del principal sindicato italiano.

En Francia, que suspendió a 3.000 sanitarios por no vacunarse, el Gobierno no paga desde este viernes los test PCR o de antígenos para detectar el coronavirus a los ciudadanos que no estén vacunados, salvo si tienen una prescripción médica o a los menores.