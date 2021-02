España administrará la vacuna de AstraZeneca solo a personas de 18 a 55 años

La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha decidido finalmente que la vacuna de AstraZeneca, de la que empezarán a llegar las primeras dosis este fin de semana, se va a administrar solo a las personas de entre 18 y 55 años.

Así lo ha acordado en la tercera reunión que mantiene esta semana en la que ha estado deliberando si el corte de edad debía establecerse a los 65 o a los 55 años, según fuentes que han participado en esa comisión, en la que están representados el ministerio y las comunidades autónomas.

España se alinea así con otros países como Bélgica o Italia, que han establecido el mismo tramo de edad, mientras que otros como Alemania o Francia lo han elevado a los 65 años. El Reino Unido, sin embargo, sí está administrando la vacuna por encima de esa edad.

El motivo por el que España limita el colectivo al que se destina esa vacuna es que en los ensayos de AstraZeneca empezaron a realizarse en personas de entre 18 y 55 años, y meses después se incorporaron otras de entre 56 y 69, por lo que su eficacia no ha sido lo suficientemente comprobada en ese grupo de población. No obstante, la comunidad científica insiste en que eso no significa que esta vacuna no sea segura, sino que se necesitan más ensayos para demostrar que es efectiva en los mayores de 55 años.

España recibirá este mes unos cuatro millones de dosis de las tres vacunas autorizadas

La Comisión de Sanidad sí aprobó este jueves que las primeras dosis de esta vacuna que lleguen a España, que recibirá 1,8 millones este mes de febrero, vayan destinadas a los profesionales sanitarios y sociosanitarios en activo no incluidos en los grupos 2 y 3, en los que están los que trabajan en primera línea.

La vacuna de AstraZeneca se administra en dos inyecciones en el brazo, la segunda entre 4 y 12 semanas después de la primera. En la reunión de este viernes, se ha aprobado que el intervalo recomendado en la administración sea de 10 a 12 semanas entre la primera y la segunda dosis, tal y como había adelantado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

España recibirá este mes unos cuatro millones de dosis de las tres vacunas contra el covid-19 autorizadas hasta el momento por la Agencia Europea del Medicamento, que permitirán inmunizar a dos millones de personas. En concreto, llegarán hasta 1.810.575 dosis de la vacuna AstraZeneca, así como 1.779.579 de Pfizer y BioNTech y hasta 412.000 de Moderna.

Con estas, así como otras que puedan ser aprobadas en Europa —como las de Janssen, Novavax y Curevac—, Sanidad espera que alrededor de los meses de marzo y abril haya un incremento "muy importante" de las dosis disponibles en España. La previsión que maneja el Ejecutivo es la de llegar al verano con el 70 por ciento de la población española inmunizada, más de 33 millones de personas.

A partir de los 80 años únicamente se administrarán, de momento, vacunas basadas en ARNm, es decir, las de Pfizer-BionTech y Moderna.

La vacuna es eficaz contra la variante de Reino Unido, según un estudio

La vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca tiene una eficacia similar contra la cepa de coronavirus 'B.1.1.7 Kent', la mayoritaria en estos momentos en Reino Unido, que contra las variantes anteriores, según un estudio preimpreso que aún no ha sido publicado en una revista revisada por otros científicos.



La investigación, aún en desarrollo, también describe un análisis reciente que demuestra que la vacuna da lugar a una reducción de la duración de la excreción y de la carga viral, lo que puede traducirse en una menor transmisión de la enfermedad.



"Los datos de nuestros ensayos de la vacuna ChAdOx1 en el Reino Unido indican que la vacuna no solo protege contra el virus pandémico original, sino que también protege contra la nueva variante, B.1.1.7, que causó el aumento de la enfermedad desde finales de 2020 en todo Reino Unido", explica Andrew Pollard, catedrático de Infección e Inmunidad Pediátricas, e investigador principal del ensayo de la vacuna de Oxford.