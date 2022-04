En España, 8,4 millones de adultos y 1,5 millones de niños son obesos

La obesidad es una de las enfermedades más prevalentes y menos diagnosticadas de la historia que afecta en España a 8,4 millones de adultos y 1,5 millones de niños y para 2030 se prevé que llegue al 30 % de la población adulta, según endocrinólogos y responsables de unidades hospitalarias de obesidad.



En una conferencia de prensa con motivo del arranque de Open España, coalición de la red mundial Open (Obesity Policy Engagement Network), la endocrinólaga Susana Monereo ha subrayado que la obesidad es una enfermedad "crónica y recidivante, que sobrecarga todos los órganos y los invade de grasa y es causa de las enfermedades más prevalentes", y sin embargo el 73 % de los adultos con esta enfermedad no se percibe como obeso.



Esta iniciativa mundial, a la que se ha sumado España para dar visibilidad y respuestas a la crisis de la obesidad, recuerda que la obesidad está asociada a más de 200 problemas de salud y, en concreto, a enfermedades como la diabetes tipo 2 o al cáncer ya que se asocia a once tipos, entre ellos el de mama y endometrio en las mujeres, y el de próstata y colon en varones.



Monereo, que es responsable de la Unidad de Obesidad del hospital Ruber Internacional (Madrid), ha subrayado también el estigma que supone padecer esta enfermedad y ha advertido de su "imparable" crecimiento, que va a requerir muchos más recursos económicos.



Hoy, el sobrecoste que la obesidad supone para el Sistema Nacional de Salud es de 2.000 millones de euros, y se estima que superará los 3.000 millones en 2030. Además, implica un descenso de la productividad laboral en 479.000 trabajadores al año.



También el doctor Antonio José Torres, director médico de la unidad de tratamiento multidisciplinar de la obesidad del hospital Madrid Montepríncipe (Madrid) ha puesto el acento en la necesidad de sensibilizar a los poderes políticos y a la sociedad civil sobre un problema que afecta a una cantidad "ingente" de pacientes en España, casi diez millones y que va en aumento.



Torres ha apostado por la importancia de acudir a tratamientos farmacológicos o a la cirugía, y ha recordado que en España con 400.000 pacientes con obesidad mórbida, solo se somete a una intervención quirúrgica menos del 3 % y en torno a 10.000 se encuentran en lista de espera.



Mientras, el doctor Felipe Casanueva, jefe de la unidad de obesidad de HM hospitales en Galicia, ha afirmado que la principal barrera es que la sociedad no está concienciada sobre la importancia de una enfermedad "grave, crónica y multifactorial".



"¿Qué pasaría si cuando empezó la pandemia de covid hubiera 8,4 millones de habitantes infectados a la vez y sin vacunas?", ha señalado este especialista para evidenciar el volumen de una patología que, sin embargo, aún no ha convencido de su gravedad aún ni a administradores ni a la sociedad en general.



Casanueva ha alertado de que si la obesidad sigue creciendo de esta manera puede "destruir el sistema sanitario español, universal y gratuito".



Este experto ha situado a la obesidad como un problema de "emergencia sanitaria" que no pueden atajar solo los médicos y ha apelado a que los políticos asuman el problema, lo incorporen en sus programas de Gobierno y el Congreso elabore un programa nacional de prevención de la enfermedad, transversal y multipartidista, que sea apoyado por la unanimidad del arco parlamentario.



Para Casanueva, "mientras no esté toda la sociedad involucrada, políticos, administradores, médicos, alcaldes.. no lograremos combatir el problema".



Y ha insistido en que, actualmente, la obesidad es la única enfermedad grave en España cuyos tratamientos farmacológicos y médicos no están financiados por la sanidad pública lo que supone "una gran anomalía".