Escaso peligro de reproducción del coronavirus a través del aire acondicionado

La probabilidad de que el coronavirus entre en el sistema de climatización o extracción de aire de los locales públicos y se difunda por los conductos es muy baja, aunque conviene garantizar una renovación suficiente captando el aire exterior en un lugar apropiado. Así se pronuncian la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) y la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (Sesa) en un informe sobre la incidencia del Covid-19 en los sistemas de aire acondicionado en locales de pública concurrencia, que se están abriendo con la desescalada.

Tras constatar "cierta preocupación" en las redes sociales por si el aire acondicionado de los locales públicos pudiera favorecer la infección, las asociaciones emitieron un informe con consideraciones formuladas desde el ámbito científico y profesional. El informe recomienda que al iniciarse las actividades se adopten medidas preventivas para disminuir el riesgo de transmisión aérea del virus y valorar, además del aire acondicionado, la dotación de personal, actividad, aforo, dimensiones y distribución del espacio, condiciones de los aseos o aberturas externas.

También recomienda que se favorezca renovar el aire, aunque si la renovación con el sistema es alta "podría no ser necesaria".

INQUIETUD. En relación a la inquietud sobre que el virus se reproduzca en las instalaciones de aire acondicionado, el informe concluye que "no tiene ningún sentido". "El virus no se puede reproducir sin invadir células humanas, por tanto la limpieza de conductos o el cambio de filtros de aire exterior no tienen ningún efecto práctico, salvo cuando corresponda llevarlo a cabo".

Las dos sociedades afirman que "es importante mantener la higiene y en su caso desinfección de suelos, muebles, equipos, para eliminar el riesgo de contagio por posible contaminación de superficies por el virus y usar mascarillas para reducir las emisiones de gotículas que pueden contagiar a otras personas".