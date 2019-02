Errejón le da su apoyo a Sabela, que no encuentra piso para ella y su perro

Sabela Ramil, la artista de As Pontes, lleva semanas buscando piso en Madrid sin éxito. Para ella y para su perro Lolo. La triunfita lo atribuye a dos cuestiones: la subida exagerada de las rentas en la capital y la no admisión de mascotas. Así lo explicó la gallega en su cuenta de Twitter.

Entre los muchos apoyos que recibió, uno destacó por encima de los demás, por la relevancia, y más en los últimos tiempos, del autor: Íñigo Errejón. El candidato de Más Madrid a la comunidad le ha dado su apoyo y, de paso, ha hecho campaña: "Hay muchas casas vacías, tenemos que buscar la fórmula para sacarlas en alquiler".

Llevo semanas en la búsqueda de piso y realmente lo que más me indigna es: la subida exagerada de la renta y la no admisión de mascotas así sin más..Me gustaría saber vuestra opinión, porque a mi que Lolo no pueda vivir en una casa me preocupa...