Erótica con selo de muller

A literatura erótica feminina está vivindo unha eclosión a nivel internacional impulsada por mulleres sen pelos na lingua que, fartas de estereotipos sexuais e románticos, reivindican unha sexualidade diversa e normalizada.

Este movemento está tendo clara repercusión na literatura española, pero resístese a entrar de cheo na galega. Son poucas as escritoras galegas que cultivan o xénero erótico propiamente dito na narrativa. A poesía é outro cantar e xa desde os anos 90 leva a dianteira e con moito éxito.

Porén, as narradoras galegas non renuncian ao erotismo e, aínda que poucas se cinguen ao xénero puro, son moitas as que o introducen nas súas obras. Queren normalizar a sexualidade e reivindicar o punto de vista feminino en todas e cada unha das facetas da vida.

As lectoras agradecen o xesto e procuran estes textos cos que novas e vellas se identifican, coas súas peculiaridades e diferenzas, cos seus diversos momentos vitais. A sexualidade non entende de idade e as autoras galegas ben se ocupan de deixalo claro.

Mimmi Kass

A triloxía erótica Fetiches e a serie de romances De carne y hueso convertérona nun referente nestes estilos literarios. Comezou autoeditando obras, pero o seu éxito non tardou en atraer as editoriais, que hoxe se disputan os seus textos. Mimmi Kass é o pseudónimo de Javiera Hurtado, pediatra por vocación e escritora por devoción.

Recalca que a muller sempre escribiu literatura erótica, "desde la antigua Grecia", pero recoñece que desde o éxito de Cincuenta sombras de Grey, publicada en 2011, "hubo un punto de inflexión porque las editoriales empezaron a apostar por este género y más lectores se atrevieron a introducirse en él sin necesidad de llevar los libros con las cubiertas tapadas".

Yo prefiero dejar la puerta abierta y que el lector se meta en la cama

Na súa opinión, as escritoras tamén deron un paso á fronte. "Se ha dejado atrás el fundido a negro de las películas, que te cerraba la puerta de la habitación, para entrar con los protagonistas y meterte con ellos en la cama. La atracción está ahí y a mí me cuesta entender las relaciones platónicas sin sexo. Yo prefiero dejar la puerta abierta y que el lector se meta en la cama", afirma.

Este avance coincide cun momento no que "las mujeres sabemos lo que queremos". Considera que a literatura erótica vén cubrir un espazo, "una zona gris que para el sexo masculino, sin intención de generalizar, está cubierta por el porno. Una imagen te da el contenido masticado, pero un texto no. Las mujeres preferimos recurrir a la literatura porque nos permite dibujar en la mente algo acorde con nuestros gustos".

Ve diferenzas entre as autoras máis novas e as escritoras maduras. "Cada cosa tiene su edad. Hay autoras jóvenes que utilizan el recurso erótico muy bien y que enganchan a su público", pero engade que "con más de 40 las experiencias son otras, sin tontería ni complejos por nuestros cuerpos o por el qué dirán. Con el morbo añadido de que la experiencia que cuentes pudo ser vivida".

Desta etapa máis reflexiva valora a "erótica con defectos, con arrugas y estrías, más democrática, de andar por casa, porque todo el mundo tiene derecho a disfrutar". E avanza que por aí vai a súa próxima novela. A protagonista é "una mujer con 40 años ya decepcionada del amor, divorciada, con hijos adolescentes que le dan quebraderos de cabeza, al margen de las mariposas. Quiere un hombre que folle bien y con el que no tenga que hacer de madre".

Mimmi Kass cre necesario normalizar o erotismo e considera que é necesaria unha reflexión. "Resulta curioso que sea más fácil digerir la violencia, escenas truculentas, que el sexo. Hay que darle una vuelta".

Emma Pedreira.

Emma Pedreira

Conseguiu o Premio Narrativas Quentes coa súa obra Corazón e demais tripas. Emma Pedreira leva posto moitos grans de area para impulsar a literatura erótica feminina en galego, pero considera que aínda queda moito por andar porque non hai un xénero erótico propiamente dito na nosa lingua. "Vexo literatura erótica feminina na poesía en Galicia, non se detivo desde os 90, pero esa corrente non pasou a outros xéneros como a narrativa", lamenta.

Entende que esta literatura é necesaria "porque a xente vai buscala noutras linguas", polo que considera que o galego non debera quedar atrás. "Reivindico un xénero erótico propio, amplo, que fale da diversidade. O problema está nas portas que nos pechan as editoriais que apostan polo politicamente correcto", afirma Emma Pedreira.

Na súa opinión, o erotismo na literatura non é máis que normalizar un aspecto da vida real. "Xa tocou falar de saúde mental, de feminismo... son distintos momentos e etapas madurativas. Por exemplo, se antes falamos de menstruación, agora toca falar de menopausia; se tratamos a maternidade, agora hai que abordar o niño baleiro. Os temas deben madurar con naturalidade", apunta.

Reivindico un xénero erótico en galego aberto a todas as sexualidades

Porén, si ten constatado que o erotismo está máis presente na literatura, pero non como xénero propio. "O atractivo erótico e a tensión sexual está en moitos textos, pero é necesario normalizar un xénero erótico aberto a todas as sexualidades. Ten máis presenza nas sexualidades diversas que no ámbito heteronormativo".

Anima a escribir sen complexos. "Aínda hai quen pensa que se fala disto os lectores van crer que así é a súa vida. Un libro é un libro e a miña protagonista pode ser unha asasina en serie e ninguén vai pensar que son eu. Hai que perder o medo a que te identifiquen coas túas personaxes", conclúe.

Inma López Silva.

Inma López Silva

Inma López Silva coincide con Emma Pedreira en que a narrativa galega non vai á par doutras no desenvolvemento do xénero erótico. "É diferente o xénero erótico que a presenza do erotismo na literatura. Eu estou no segundo caso, levo mal o dos xéneros. Narrativa erótica en galego non hai. Si existe poesía, que xa empezou nos 90 e vai por diante", explica.

Atribúe a maior presenza do erotismo na literatura a un proceso de normalización da sexualidade feminina. "A voz da muller estivo silenciada na literatura universal. Madame Bovary foi escrita por un señor. Agora as mulleres podemos escribir desde o noso punto de vista, con perspectiva de xénero, desde o feminismo. Podemos falar de quen somos nós, sen os filtros dos homes", argumenta.

É "literatura de compromiso, dunha xeración con conciencia e intención de cambiar o mundo", pero tamén un xeito de conectar coas lectoras. "Hai que normalizar a vida da muller, que somos a metade da poboación".

Hai un problema de relevo literario na narrativa

Inma López Silva apunta que "hai un problema de relevo literario. Nos últimos dez anos non había escritores na narrativa, si na poesía. Agora aparece xente nova, pero está por ver como afrontamos o reto da continuidade. Se non hai autores perdemos a relación coa realidade, co debate social, o contacto co público".

Apunta que onde se percibe unha corrente erótica máis marcada é "nas escritoras máis novas. Son rapazas de 20 ou como moito 30 anos que están tendo moito éxito cunha literatura inmediata, marcada polo ritmo das redes sociais. Na súa narrativa si que se percibe unha liberación sexual que case roza a pornografía. É unha xeración que ten outra relación cos corpos. Inciden na sobreactuación, esaxeran as situacións porque a súa vida non é así. Fan unha narrativa desenfadada, un xénero moi comercial que está tendo moito éxito".

O reto é ver como os homes asumen o discurso das novas masculinidades

Pero para Inma López, o gran reto da literatura actual está nas mans dos escritores. "Que pasa con eles? Serán capaces de asumir o discurso das novas masculinidades? De asumir e expresar, de poñer en xogo a masculinidade relatando outro tipo de relacións máis aló da acción sexual e do poder do falo? Os da miña xeración non. A ver os máis novos".

Antía Yáñez. XESÚS PONTE

Antía Yáñez

Os homes está por ver, pero as mulleres máis novas veñen coas ideas claras. "Queremos cambiar os clixés que se repiten unha vez e outra. Sabemos que a realidade non é a que se ve nas novelas románticas tradicionais e temos ganas de amosar outra sexualidade e outro tipo de relacións amorosas", explica Antía Yáñez.

Considera moi necesario "que as mulleres falen da sexualidade de forma realista. Quen tivo unha primeira vez perfecta e marabillosa?" E apunta que o seu libro Non penses nun elefante rosa, aínda sen ser literatura romántica, "ten escenas explícitas de sexo nas que non soan campás nin baixan os anxos do ceo cantando unha vez que remata a relación sexual, nin esta se basea só na penetración. Hai masturbación feminina, hai mulleres que saben o que lles gusta na cama e non son pasivas".

Entende que este é "o tipo de narracións que se necesitan, tanto na literatura erótica/romántica como na que non o é. Mesmo nos produtos audiovisuais: estou farta de ver relacións sexuais idealizadas nas pantallas, non porque non existan, senón porque parece que só existen esas a forza de repetilas unha vez e outra. Simplemente, queremos amosar outras realidades, unha realidade sexual feminina máis ampla e diversa, que historicamente foi idealizada e reprimida a forza de bombardearnos sempre coas mesmas mensaxes: ti, muller, na cama sempre vas facer o mesmo. Iso está a cambiar con moita forza e eu celébroo".

Quero rachar coas mensaxes que nos din ás mulleres como ser

Afirma que este tipo de literatura triunfa, entre outros motivos, porque "as adolescentes queren saber de sexualidade e a educación sexual española é pésima".

Ela mesma procurou na literatura o coñecemento que necesitaba. "Eu entrei na literatura erótica porque era adolescente e quería saber sobre sexualidade, pero os patróns de amor que alí se repetían remataron, sen querelo, afectándome. Comecei a agardar das miñas relacións o que culturalmente me dicían esas novelas que era o normal".

Como escritora, loita contra os patróns románticos machistas e contra todo tipo de clixés porque "non só acontece na literatura romántica. Eu estou farta tamén do clixé da nai coraxe ou da muller traballadora superwoman. A miña única pretensión é rachar con esas mensaxes que nos din ás mulleres como ser, como sentir. Amosar outras realidades. Somos seres humanos con eivas e virtudes".

Mercedes Corbillón.

Mercedes Corbillón

"E con emocións contraditorias", engade Mercedes Corbillón. En A beleza debe morrer explora o erotismo desde o punto de vista dunha muller madura, "unha muller desexante, non obxecto de desexo".

Lonxe de pretender escribir unha novela erótica, Mercedes Corbillón encheu de erotismo a súa narración porque "botaba en falta un personaxe feminino e maduro, sexualmente libre, que busca relacións por pracer e que non ten problema nin en procurar amantes nin en deixarse arrastrar pola paixón".

Mercedes Corbillón di que "non quería unha muller cabreada nin que se xulgue por caer nesa paixón. É vítima das súas decisións, pero sen traumas".

Hai que dar voz á muller madura e sexualmente libre

Este libro forma parte dun plan vital. "Hai que posicionarse na loita individual. Cando o meu pai me dixo que os homes querían unha muller para divertirse e outra para formalizar, rebeleime e decidín que eu non ía disimular nada, que non aceptaría ningunha relación na que o home non quixese o mesmo para el que para min".

Neste camiño, Mercedes Corbillón di que foxe do "feminismo aséptico. Somos humanas, persoas que senten, contraditorias, que se deixan arrastrar e baixar aos infernos". Chama tamén a atención sobre a necesidade de introducir na literatura a muller madura. "No cine a sexualidade das mulleres desaparece cos anos, á par da beleza física, pero a do home non. Iso non é certo e hai que cambiar ese discurso".