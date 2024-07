¿Eres un fodechincho? Descubre si eres uno de ellos y cómo evitarlo

Llega el verano y con él las avalanchas de turistas a Galicia. Somos un pueblo acogedor, con paisajes espectaculares, un patrimonio único y una gastronomía envidiable. ¿Quién puede culpar a los vecinos nacionales o internacionales por querer apreciar, aunque sea superficialmente, algo tan maravilloso?

La llegada de turistas aporta beneficios a las economías locales y dinamiza las vidas de los gallegos. No obstante, este fenómeno también acarrea muchas consecuencias negativas: la problemática de las viviendas de uso turístico, la gentrificación, el ruido, el convertir tu hogar en un parque temático... Se podría elaborar una lista interminable.

En todo caso, si hay algo que nos molesta a los gallegos son los turistas con comportamientos irrespetuosos, que creen que el mundo es suyo, que el suelo por el que pisan y sus gentes no merecen un especial respeto o que no aprecian nuestra cultura y costumbres. Es esa concepción de Galicia como un parque de atracciones Disney, en el que los habitantes somos extras o trabajadores al servicio de los turistas, lo que más enerva a los locales. No te extrañes, si cumples con estas características, de que seas definido como un fodechincho.

¿Qué es un fodechincho?

El origen del término fodechincho, aunque debatido, parece estar ubicado en los años 70, a raíz del aumento del turismo costero en Galicia por parte de madrileños. Estos visitantes tendrían la costumbre de acercarse a última hora del día hasta los muelles para ver las descargas de pescado en las lonjas. En un principio, los pescadores, sorprendidos y como muestra de amabilidad, les habrían ofrecido bolsas de chinchos —xurelos pequeños—.

Sin embargo, estos veraneantes, con pillería y mostrando una actitud irrespetuosa, habrían comenzado a acudir a los muelles ya preparados con bolsas esperando los obsequios. Además, se empeñarían en los mercados en tratar de regatear los precios de estos pescados, que ya de por sí tenían un precio bajo. Por tanto, el gallego se encontraba con un visitante adinerado que tiraba de picardía para no gastar ni una peseta o trataba de ahorrar todas las que pudiera.

Aquí estaría el origen del término fodechincho. En la actualidad adquiere una connotación más ligada a la actitud del visitante, sea madrileño o de cualquier otro lugar:

No muestra ningún respeto por Galicia o por los gallegos.

Camina por nuestro territorio pensando que todos han de servirle.

Nuestro patrimonio ha sido puesto ante él para que se saque fotos.

No muestra ningún esfuerzo por respetar o aprender algo de nuestra cultura.

No es consciente de que en pueblos y ciudades viven personas que necesitan sus espacios y descansos.

Trata con condescendencia a los locales.

Tiene un especial gusto por dejar su vehículo a merced de la subida de las mareas.

Cómo evitar ser un fodechincho

Si la idea de ser considerado un fodechincho no te agrada y prefieres que los gallegos te consideremos un turista de los que da gusto ver por nuestras calles, deberías hacer caso a las siguientes recomendaciones.

En Galicia viven gallegos

Malditos gallegos que van a la playa de su zona y no se la dejan vacía para Cristina pic.twitter.com/sb4aSDQvGP — Fodechinchos en Galiza (@FodechinchosG) June 24, 2024

Vienes cargado de emoción y de ilusión. Días libres, vacaciones, rodeado de amigos, familia o con tu pareja. Puede que incluso llegues haciendo el Camino de Santiago y te sobrecojas al pisar suelo gallego. Es normal la excitación y más al rodearte de algo tan bello como Galicia. Lo quieres todo para ti: las playas, los montes, las iglesias...

Sin embargo, toma aire y respira. Todo lo que te rodea no te pertenece. Sé respetuoso con los ritmos y hábitos locales. Si vas a una playa, no esperes encontrártela vacía esperando por ti o que nosotros no vayamos a ella. Aprende a convivir. Puede que tengas muchas ganas de ver esa iglesia que te ha salido en Instagram, pero si están en plena misa, guarda las formas. Y por favor, no tengas la indecencia de quejarte en algún foro de que "hay demasiados gallegos".

Galicia no es un parque temático al que puedas llegar y en el que los locales estén preparados para servir a tus demandas. Somos personas con vidas íntegras, individuos con una existencia tan digna como la tuya. No somos riquiños ni graciosiños, somos gente completando sus rutinarias vidas. Debes comprender que tu presencia no puede entorpecer lo que hacemos.

Esta no es tu calle

2 de agosto a las 9.40 de la mañana en la rúa do Horreo. se nos está yendo de las manos pic.twitter.com/JpIkrL4HPN — Marta Casais (@martacasaisg) August 2, 2023

Muy vinculado a lo anteriormente expuesto, debemos indicarte que las calles y demás espacios no son tuyos. Hay ideas que te pueden parecer brillantes, pero dales una vuelta antes de llevarlas a cabo. Ya lo decía Ortega y Gasset, el ensimismamiento es lo que nos distingue de los animales, así que antes de emprender la acción, reflexiona sobre la misma y vuelve al mundo con un plan algo mejorado.

Vas en un grupo grande y decides cantar, haces ruido a horas intempestivas, no recoges la basura... Recuerda el primer punto: en Galicia viven gallegos. Si yo procedo matutinamente con mi camino al trabajo y me encuentro con un grupo de 30 personas que tapona la calle para sacarse una foto, debes comprender que no me resulta agradable. Del mismo modo, si son las 23.00 horas y pretendo dormir porque al día siguiente toca trabajar, tus fiestas son molestas.

Los gallegos nos sentimos orgullosos de nuestro patrimonio. Si decido pasear por la plaza del Obradoiro para disfrutar de la Catedral de Santiago, si comprendo la trascendencia de la piedra que piso, puede llegar a ser ciertamente indignante encontrarte tirado en el suelo, semidesnudo, haciendo un picnic y bebiendo alcohol.

Sé amable, comprensivo y trata de aplicar ese bonito refrán español: donde fueres, haz lo que vieres. La diversión y la felicidad no están reñidas con el respeto.

No toques, ¿por qué tocas?

Las tendencias de Instagram han hecho mucho daño al turismo. Vas por el bosque y, de forma repentina, te encuentras con una valla. ¿Para qué sirve? No parece tener utilidad. Pero, ¿por qué habrías de moverla? ¿Y si realmente tiene una utilidad y tú la desconoces dada tu ignorancia e ingenuidad? Acabas de llegar a un mundo inmenso, quizás debas ser menos prepotente y no tocar aquello que desconoces.

Recién aterrizado en Galicia, decides visitar la playa de As Catedrais. Una maravilla incomparable en todo el planeta Tierra. ¿En qué momento pasa por tu cabeza que es buena idea llevarte alguna piedra a tu casa o amontonarlas para sacar una foto para tu Instagram? Tu arrogancia, tu percepción de que el mundo es tuyo, te lleva a cometer actos ciertamente estúpidos y perjudiciales para el patrimonio. Probablemente no sepas qué tiene de malo mover las piedras y pienses que los carteles que lo advierten son una tontería, pero mejor ser prudente y no cargarte el entorno del lugar que te acoge.

Mantén tus manos alejadas de lo que no es tuyo. El Camino de Santiago es una aventura sin parangón, pero sigues en el mundo real, no has cruzado las puertas a Narnia y, por lo tanto, personas reales te rodean. Hacer pintadas, colocar candados, colgar ropa y otras muchas prácticas hacen de ti un fodechincho con mayúsculas, porque careces de la empatía y respetos necesarios por el entorno como para ser considerado un buen turista.

¡Sorpresa! En Galicia se habla gallego

Cartel en gallego en Galicia



DESCONSIDERADOS pic.twitter.com/gFT5r2lTPi — Fodechinchos en Galiza (@FodechinchosG) June 26, 2024

Cuando uno viaja a un lugar del mundo, ha de tener una mínima información sobre el lugar que visita. Y sí, en Galicia se habla gallego. Tus quejas sobre que los carteles, la carta del restaurante o las indicaciones están en gallego, suenan absurdas. Recuerda: Galicia no es una reserva de buenas personas, no ha sido construida para ti, aquí viven personas que hablan gallego y los servicios están orientados hacia ellos, no hacia tu efímera visita.

¿Verdad que no vas a Londres y te quejas de que todo está en inglés? Pues es lo mismo.

Por otra parte, si alguno de nosotros te habla en gallego, lo peor que puedes hacer es indignarte y después contarlo enfadado en tus redes sociales. Nadie se dirige a ti en gallego con el fin de que no lo comprendas o de causarte algún mal. La costumbre o el desconocimiento de tu procedencia probablemente impulsaron esas palabras en gallego.

Muestra una actitud abierta, quizás hasta puedas aprender un poco sobre nuestro idioma y sobre nuestra cultura.

La clave para no ser un fodechincho

Hay un identificador respecto a los fodechinchos que nunca falla, así que presta mucha atención si no quieres ser uno más. Aunque la RAE lo acepte, no digas Sangenjo. Lo sentimos, pero para los gallegos es Sanxenxo y no hay más formas de referirse a esta localidad.

Puedes traer a todos los académicos de la ilustre academia que eso no va a cambiar lo que es una realidad sociocultural: es Sanxenxo.

Si algún gallego te escucha decir Sangenjo, te clasificará al instante, pues no te has molestado ni lo más mínimo en tratar de adaptarte a nuestros usos y costumbres.

Y si te cuesta mucho la pronunciación de la X, aunque no sea exactamente lo mismo, recuerda cómo dices Shakira. Seguro que lo consigues. Confiamos en ti.

¿Qué esperas de la comida?

Inteligencia humana VS inteligencia artificial. pic.twitter.com/OK0LD0kjzN — Soy Camarero (@soycamarero) June 17, 2024

Sí, la gastronomía gallega es espectacular, pero eso no implica que solo haya marisco y pulpo o que todos los establecimientos sean de gran calidad. No es extraño ver cada verano a algún fodechincho despistado que critica a una parrillada por no tener percebes, a una marisquería por no tener opciones de comida asiática o que cree que en todos y cada uno de los locales de Galicia recibirá una comida de un nivel insuperable.

Solo hay una solución: antes de ir a un restaurante, infórmate de cuál es su servicio y su oferta. Evitarás sorpresas desagradables y comentarios un tanto ridículos como los que echan en falta la pizza en una pulpería.

Hay otro aspecto que no debes olvidar: la comida de calidad tiene un precio. No seas tacaño. Si en tu cartera hay suficiente dinero para venirte una semana a Galicia hospedándote en los mejores hoteles, seguro que queda lo suficiente como para pagarse las mariscadas que tanto te gustan. Los gallegos nos reímos de tus reseñas en las que pretendes pagar todavía menos por una mariscada.

Sé un adulto, reconoce que las cosas buenas tienen un buen precio.

No es un tópico, en Galicia llueve

Que se encarguen de inmediato de quitar la niebla de la Torre de Hércules (A Coruña) pic.twitter.com/SMCvfnIX6x — Fodechinchos en Galiza (@FodechinchosG) July 11, 2022

Todo el año tirando de tópicos en torno a Galicia y ahora que llegas hasta aquí resulta que te molesta que algunos se cumplan. El ejemplo claro es el de la lluvia o la niebla. En verano son fenómenos que ocurren menos, pero también ocurren.

Como seguro que comprendes, no tenemos el control sobre la lluvia o la niebla. Nadie busca fastidiarte cuando en tu visita por A Mariña te encuentras la costa llena de niebla o cuando tus deseosos días de playa están inundados por la lluvia. En el momento en el que decidiste venir sabías a lo que te exponías: nuestro verano no es el de Valencia.

Por lo tanto, sé menos arrogante y no creas que el sol ha de estar esperando por tu visita. Haz algo mejor: sé previsor, trae paraguas, chubasquero y planea alguna actividad para los días de lluvia.

Ojo con el coche

El suceso que inaugura la llegada de fodechinchos a Galicia es siempre el mismo: un coche aparcado en la rampa de algún muelle que termina arrastrado por la marea. Te recomendaríamos mirar los horarios y las mareas, pero consideramos más acertado pedirte que no aparques en las rampas de los muelles y que te limites a las zonas señalizadas para el aparcamiento.

¿Te acuerdas de lo de la valla en el bosque? Pues lo mismo: ¿no crees que si la zona no está habilitada para el aparcamiento es por algo? Más allá de las risas de los locales, este error te puede salir muy caro.

No obstante, no es la única operación típica de fodechinchos con el coche. El GPS es una herramienta muy útil, pero el sentido común todavía lo es más. Meterse por calles peatonales hasta acabar atrapado en unas escaleras o en un callejón solo denota que no has sido capaz de levantar la vista del móvil ni conduciendo.

Para disfrutar de Galicia no hace falta aparcar justo al lado de los monumentos o entornos naturales. Caminar es muy sano. Respeta las zonas de aparcamiento.

No seas un fodechincho

Turistas paseando estos días por Lugo. VICTORIA RODRÍGUEZ

Con las recomendaciones realizadas hasta el momento debería ser suficiente, pero queremos terminar con la más obvia. No hagas honor al origen del término que hemos descrito. No te acerques a las lonjas como si fueras a un bazar en el que regatear por baratijas. Estás en un centro de trabajo, sé respetuoso, paga el precio justo por el producto que más te guste y no busques regalos.

Estamos seguros de que tú, en tu trabajo, no regalas nada.

Llegados a este punto solo podemos dejar una última advertencia: si crees que todo lo descrito son tonterías, es probable que seas un fodechincho. Si estás muy seguro de que tú no cumples ninguna de estas indeseables características, también es probable que lo seas.