Os Erasmus manterán a bolsa se teñen clases online ou gastos relacionados coa súa estancia

Os participantes no programa europeo Erasmus+ que continúen os seus estudos a distancia ou afronten gastos de aloxamento relacionados co seu intercambio poderán manter a bolsa. Asi o recolle unha guía publicada por Bruxelas para asistir aos estudantes afectados pola crise do coronavirus.

A Comisión Europea asegurou este mércores a bolsa íntegra a todos os beneficiarios que continúen coas clases de maneira telemática, volvan ás súas casas ou permanezan no país de destino.

Ademais, aqueles que regresasen do estranxeiro poderán pedir unha compensación ás autoridades do seu Estado polos gastos de transporte adicionais derivados da crise.

A bolsa tamén está garantida na súa totalidade para aqueles que teñan que afrontar gastos de aloxamento ou facturas de luz e auga, pola súa estancia no estranxeiro, aínda que os seus estudos fosen cancelados, e poderán solicitar unha ampliación no caso de ter que permanecer durante máis tempo do planeado inicialmente.

PARTE PROPORCIONAL

Pola contra, os estudantes que regresasen ás súas casas, teñan as clases canceladas e carezan de gastos de estancia terán que devolver parte da bolsa. En particular, a parte proporcional desde a data na que terminou o seu intercambio ata a data final que fixa o programa.

Os beneficiarios da bolsa que non comezaron o programa debido a que a crise do coronavirus desatouse antes de iniciar o intercambio poderán usar o diñeiro para os gastos de viaxe relacionados co Erasmus. O estudante tamén poderá recibir unha devolución dos gastos de aloxamento que tivese que adiantar.

En principio, os estudantes que viron truncados os seus intercambios pola pandemia poderán pospoñelos ata 12 meses, para así realizar o programa no futuro. En todo caso, a última palabra teraa a universidade de destino.

Na súa guía, o Executivo comunitario aconsella aos centros universitarios ser o máis "flexibles" e "pragmáticos" posibles para axudar aos estudantes a lograr os obxectivos do seu plan de estudos, independentemente da súa localización xeográfica.