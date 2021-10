"La equidad es el objetivo por el que trabajamos"

La presidenta de la junta provincial de Lugo de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), María Luz Abella destaca la importancia de la celebración hoy del Día contra el Cáncer de Mama, tanto por lo que significa para esta agrupación como para toda la sociedad.

¿Cuál es la verdadera importancia de esta fecha tan señalada?

Es un día muy señalado porque toda la sociedad ha contribuído muchísimo con su atención y sus aportaciones a la visibilización de la enfermedad, La ciencia y los investigadores han contribuído a que en un cáncer que es de los más numerosos realmente se haya logrado una tasa de supervivencia hace décadas impensable.

La investigación es fundamental.

El 24 de septiembre es el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, este año la Fundación Científica cumple 50 años, por lo que desde septiembre del 2021 hasta el próximo septiembre 2022 dedicaremos nuestro esfuerzo y nuestra ilusión a conmemorar este aniversario. En Lugo lo estamos celebrando con una exposición.

¿Cuánto aporta la Asociación Española contra el Cáncer a la investigación?

La AECC es la entidad privada que más fondos dedica en nuestro país a la investigación. Uno de los principales desafíos en la lucha contra el cáncer es seguir desarrollando e impulsando la investigación como parte esencial para ralentizar el avance de la enfermedad y mejorar aún más las tasas de supervivencia y la calidad de vida de las personas afectadas. En este momento nosotros también nos sumamos a ello desde nuestra junta provincial y tendremos una exposición fotográfica en Veterinaria. La llevaremos también a la Politécnica y si el covid nos deja a Enfermería y a los hospitales, al Hula sobre todo. Solamente refleja algunos hitos importantes en la investigación que ha financiado la AECC.

¿Cuánto ha aportado Lugo?

Desde la provincia contribuimos en los 20 millones que la AECC aporta cada año a su Fundación Científica en base a unos criterios determinados: en función de las donaciones, cuotas de socios, cuestaciones y otros ingresos. Comentar como curiosidad que, desde que entró esta junta directiva que presido, allá por diciembre de 2015 y gracias a la sociedad lucense, se han aportado hasta julio de este año la cantidad de 237.371.

Es una cantidad significativa

Somos una junta pequeña pero todo esto es gracias a la sociedad lucense. No lo aportamos nosotros, la AECC. Es la sociedad lucense, miles de personas, con su generosidad. Es una cantidad bastante significativa y nos sentimos muy agradecidas a la sociedad, muy satisfechas de esto y con la esperanza y la ilusión de poder ir aportando más; porque nunca es suficiente. El ejemplo de la investigación en el cáncer de mama nos sirve como ejemplo. Los resultados nos dan vida y nuevas esperanzas.

También es importante la jornada que se desarrolla hoy.

El Día contra el Cáncer de Mama es un día muy señalado, tremendamente conocido. Hay muchas empresas, comercios, personas, que se unen a la visibilización de esta enfermedad. Hoy celebramos un acto en la Praza Maior, que organiza el Grupo El Progreso, y el día 24 con ayuda de esta y otras muchas empresas e instituciones que siempre colaboran se desarrollará la venta de plantas a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, en una jornada que es preciosa. Todo el mundo me pregunta: ¿Cuándo es? Simboliza vida, porque una planta es vida, yo así lo interpreto. Las plantas están permanentemente en casa. Crecen y acompañan, las riegas y tú también les das vida. Es muy bonito si piensas en la planta. La riegas porque le estás dando vida, y a nosotros nos ayudas con el donativo que nos diste al comprar la planta. A mi me produce una sensación mezcla de emoción y agradecimiento ver ese día, por todo Lugo, a tantas personas con sus plantas. Pienso que todo el mundo está con nosotros, con la AECC, y con las mujeres que padecimos esta situación.

¿Se ha conseguido erradicar la visión de esta enfermedad como un estigma?

En buena medida sí. La filosofía de la AECC se basa en que el cáncer es igual para todas las personas, pero no todas somos iguales contra el cáncer. El objetivo por el que se trabaja es la equidad, que todo el mundo pueda tener acceso a los resultados de investigación, prevención, a todo lo que aporta y hace la ciencia. Que no haya nadie con cáncer que no pueda tener acceso a los diagnósticos y los tratamientos. Todavía no hay una equidad real pero ese es nuestro objetivo.

El mismo desde hace décadas.

La AECC lleva 68 años funcionando, 63 en Lugo. Hemos ido transformándonos. Las agrupaciones surgen cuando la Administración no se ocupan o no pueden ocuparse de algo. Cuando lo hacen cambiamos. Antes la AECC no se ocupaba de la investigación o de la atención psicológica. Si la sociedad ve que se invierte en algo real, tangible y que hace bien empieza a creer. Entonces ayuda, porque se conciencia.

Ayuda de los profesionales

La junta provincial de la AECC no solo ayuda a personas con cáncer de mama. Actualmente está sufragando siete tratamientos de logopedia.



Una logopeda clínica externa atiende en nuestra sede dos días a la semana a pacientes que lo requieren debido a las secuelas de sus tratamientos.



Aportaciones



▶ La AECC también ayuda a personas que con la pandemia quedaron en paro, en muchos puestos de trabajo en los que no se reparaba, y que a esa precariedad suman el cáncer.