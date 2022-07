Los epidemiólogos, a favor de volver a aislar a los contagiados de covid

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) se mostró este lunes partidaria de que las personas positivas en covid se aíslen aunque no tengan síntomas o sean leves, al tiempo que recordaron que la mascarilla sigue siendo aconsejable en interiores concurridos.

Con todos los indicadores de la pandemia al alza, tanto de casos como de hospitalizaciones e ingresos en Uci, sin olvidar las 40 muertes diarias por covid, la SEE emitió un comunicado en el que hizo un llamamiento a la responsabilidad de todos los ciudadanos y a las autoridades sanitarias para proteger especialmente a los más vulnerables. "La pandemia todavía no ha terminado y la responsabilidad individual es la herramienta fundamental para evitar contagios y que disfrutemos de un verano tranquilo", señalaron.

Así, estos expertos insistieron en que no hay que bajar la guardia y continuar respetando las medidas de prevención no farmacológicas; en este sentido, la SEE aconsejó a los ciudadanos disfrutar del aire libre y de los grandes espacios y que usen la mascarilla en espacios interiores concurridos, sobre todo las personas vulnerables.

"La población general juega un papel clave en la protección de las personas de riesgo, por lo que instan a que se utilice la mascarilla cuando se produzcan encuentros con individuos que por sus condiciones puedan ser considerados vulnerables", subrayaron.

De la misma manera, los epidemiólogos solicitaron que se conceda el teletrabajo a los trabajadores que resulten positivos y, si no es posible, se les dé la baja laboral.

En general, pidieron a los contagiados que guarden aislamiento, incluso sin síntomas, y que extremen las medidas de precaución con las personas convivientes, como no compartir espacios y utilizar mascarilla siempre que se coincida con otras personas o avisar a sus contactos estrechos para que extremen las precauciones.

GALICIA. Mientras, en Galicia la pandemia sigue avanzando y los hospitalizados repuntaron este lunes a 796 al haber ingresado otros 107 más este pasado fin de semana, de los cuales 25 permanecen en Uci, además los casos activos se situaron en 14.490, tras abrirse 753 nuevos casos en las últimas 24 horas. Por áreas sanitarias, la presión hospitalaria aumentó con respecto al viernes pasado en las siete, en especial en la de Vigo, en la que suben a tres los pacientes covid en las Uci y a 121 los ingresados en otras unidades.

En la de Lugo se incrementaron a seis las personas en cuidados intensivos y a 104 las hospitalizadas en otras unidades.

Las víctimas de la pandemia en Galicia registradas en la web del Sergas se mantienen en 3.608 al no haber notificado este lunes la Consellería de Sanidade ningún fallecimiento.

Además, las muertes de residentes de centros de mayores con covid-19 confirmado por Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA) desde el inicio de la pandemia el 14 de marzo de 2020 hasta el pasado 26 de junio de 2022 ascendieron a 891 en el conjunto de la comunidad gallega, después de que se registraran otras tres víctimas más.

Pese a todo, en global, los casos activos descendieron por primera vez tras cinco jornadas seguidas en ascenso y se situaron en 14.490 al haber más altas (3.028) que contagios (1.919) este pasado fin de semana en Galicia. El lunes 27 de junio había 11.567 infecciones activas.

El descenso es generalizado en las siete áreas sanitarias gallegas, con la de A Coruña y Cee al frente (-378), seguida de la de Vigo (-313), Santiago y Barbanza (-217), Pontevedra y O Salnés (-103), Ourense (-42), Lugo (-36) y Ferrol (-16).

De este modo, el área de A Coruña y Cee sigue con más casos activos, con 2.978, seguida de la de Santiago y Barbanza, con 2.603; de Vigo, con 2.299; Lugo, con 1.948; Ourense, con 1.937; Pontevedra y O Salnés, con 1.568; y a la cola se mantiene la de Ferrol, con 1.140.



"Llegamos a la octava ola tras pasar una séptima casi fantasma"

El portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, Lorenzo Armenteros, alertó este lunes que se está entrando "en la octava ola" de covid-19 tras pasar "una séptima casi fantasma".

"Aunque no tenemos datos de la mayoría de los positivos, por coronavirus, porque solamente conocemos la incidencia en mayores de sesenta años, los casos que vemos en las consultas, los nuevos casos en gente joven y los casos que podían ser sumados de autotests que realizan los pacientes, estaríamos en una octava ola", argumentó Armenteros.

"Y ya una octava porque, ha matizado, se ha "pasado una séptima ola casi fantasma, desaparecida porque no había datos suficientes, así que de forma epidemiológica estaríamos en un octava ola".

Una "bomba de relojería"

El Sindicato de Enfermería (Satse), por su parte, denunció este lunes que la "falta de previsión e incapacidad" de las administraciones sanitarias van a convertir los hospitales en una auténtica "bomba de relojería " este verano, "al tener previsto cerrar 8.600 camas cuando la repercusión de la séptima ola de coronavirus es cada vez mayor en los centros y sus profesionales están totalmente saturados, exhaustos y muy sobrecargados", denunciaron.

Sublinajes de Ómicron

El viceconsejero de Asistencia de Madrid, Antonio Zapatero, señaló este lunes que los sublinajes de la variante ómicron de covid-19 BA.4 y BA.5 representan ya el 90% de los casos detectados en la Comunidad de Madrid, acompañados además de una densa presión asistencial.