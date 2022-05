El japonés Akihiro Kondo se convirtió en la primera persona en casarse con un holograma cuando en 2018 contrajo matrimonio con Miku Hatsune, la primera idol virtual japonesa. El enlace le ha traído numerosos momentos de alegría y felicidad al conyugue de carne y hueso en los últimos años, pero lamentablemente, esa es la historia de un libro que ha pasado su última página.

El final de la felicidad se ha debido, tal y como le ha sucedido a tantas parejas convencionales desde tiempos cavernarios, a una falta de comunicación. No obstante, el motivo de esta pérdida de complicidad es totalmente nuevo. No es que Akihiro y Miku hayan caído en la rutina, que se haya acabado la química entre ellos; y tampoco ha aparecido una tercera persona en la ecuación. Qué va, para nada. No es nada de eso.

En realidad, la relación se ha quedado obsoleta por un problema propio en del siglo XXI. Lo que ha terminado de un modo fulminante con este matrimonio ha sido la falta de actualizaciones de softwere.

Akihiro se ha quedado viudo porque Gatebox, la empresa que se encargaba de actualizar hologramas como Miku, decidió en marzo de 2020 poner fin a este producto dado su escaso éxito.

Hasta ahora, este joven japonés se comunicaba con su esposa a través de un aparato que proyectaba su imagen, dotada de una inteligencia artificial que le permitía interactuar con ella en conversaciones sencillas. La más importante fue sin duda en la que Akihiro le pidió matrimonio al extinto holograma, a esta petición, Miku le había respondido en su día algo que el japonés interpretó como un sí. "Espero que me aprecies", le dijo, según declaró el viudo al medio nipón Mainichi.

A pesar de tratarse de un holograma dotado de una inteligencia artificial reconociblemente limitada, la sensación de pérdida es muy real. Akihiro se ha quedado sin la compañera que le ayudó a salir de casa en momentos difíciles y sigue despidiéndose de ella cada vez que se marcha al trabajo, esperando que los su voz vuelva sonar por los altavoces para responderle.

Akihiro fue el primer hombre en casarse con un holograma y ahora también es pionero en enviudarse de una proyección. Parece increíble que una persona pueda enamorarse de un ente programado por una empresa de comunicación, pero, ¿no es acaso el amor romántico otra invención del hombre?