"Preparamos catro especiais nos que trasladaremos o concepto dos festivais á pequena pantalla"

O PÚBLICO pediu e eles escoitaron. Tras o éxito do formato verbeneiro A liga dos cantantes extraordinarios, o director meirego Raúl Bartolomé regresa para poñerse aos mandos de A Galega Fest, o novo programa da TVG producido por El Progreso e Centroña, creado para desfrutar desde a casa do ambiente festivaleiro do Son do Camiño ou o Caudal Fest.

Como xorde A Galega Fest?

É un proxecto que nos pediu a TVG. Todo xorde do bo momento que están vivindo os artistas galegos. Están facendo unha música que conecta moi ben coa mocidade que agora quere ir ver aos festivais a Aitana ou Ana Mena, pero tamén a Mondra, Grande Amore ou Boyanka Kostova. Fixéronse un oco nos festivais e o certo é que o están petando.

Xa ten experiencia como director pola Liga dos cantantes extraordinarios. Tras o innegable éxito dese tipo de formatos, era algo demandado tamén polo público?

Claro! Nós queremos trasladar o concepto dos festivais á pequena pantalla. E a xente quere divertirse, saír a bailar, escoitar música e pasalo ben. E esta é unha forma de facelo.

Cal será a dinámica do programa?

Estamos a preparar catro especiais que se poden ver tanto de forma continuada como por separado. Todos terán diferentes temáticas: urban, trad, indie pop rock e o último, como non podía ser doutra forma, estará centrado no fenómeno das orquestas. Todas as voces son gravadas en directo, algo que ten moito mérito para os artistas. Ademais, estarán guiados polo produtor e tamén cantante Iago Pico.

Comezaron a gravar na sala Inn Club da Coruña e na Rebullón de Mós. Como está a ser a experiencia?

Marabillosa! O primeiro capítulo, centrado no urbano, gravámolo na sala Inn Club na Coruña e contamos con Ortiga, Mondra, Mundo Prestigio, Boyanka Kostova e Grande Amore, que está a ser a gran revolución dos festivais non só galegos, se non de toda España. O segundo, de música trad levámolo á Rebullón de Mós. Nesa ocasión tivemos a sorte de estar acompañados polos sons de Fillas de Cassandra, Lontreira, Berto e De Ninghures que, de feito, moitos dos seus membros son da Fonsagrada.

E o terceiro levarano á Hermo, en Muimenta, unha sala que vostede coñece ben...

Si, será o dedicado ao indie pop rock. Imos a unha sala mítica como é a Hermo e levaremos ata alí a Monoulious DOP, The Rapants, Leira e Futuro Alcalde. É unha discoteca que se presta moi ben para o programa e estámoslle moi agradecidos ao seu xerente, Plenario Vega, que é un completo revitalizador das festas. Poucos lugares de ocio en Galicia teñen o aforo que ten a Hermo e, de feito, vai ser o capítulo ao que máis público poida acudir.

Como pode facer a xente que queira participar na gravación?

Os interesados en acudir poderán facelo de balde retirando a correspondente invitación na páxina web picameolombo.com.

Cando e onde comezará a emitirse 'A Galega Fest'?

Aínda non temos unha data concretada, pero será proximamente. Emitirase na plataforma de contidos á carta agalega.gal, pero tamén na canle principal da TVG.

Tamén están cociñando o novo da Liga dos cantantes extraordinarios. Pode adiantar algo?

Si, estamos facendo cástings masivos por toda Galicia. Comezaremos a gravar dentro de moi pouquiño, estará presentado por María Mera e haberá oito concursantes que estarán apadriñados polas principais orquestras galegas: Panorama, París de Noia, Olympus e Los Satélites. Tamén haberá algunha novidade, pero non podo adiantar moito (ri).