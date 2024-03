Entrenar las habilidades colaborativas

PREGUNTA 1

Estoy en un momento de muchos cambios a nivel laboral y personal. Creo que lo estoy llevando bien, pero en unos meses tengo que tomar una decisión importante para mí y para mi familia y me preocupa no acertar. ¿Algún consejo para la toma de decisiones?

Te encuentras en un momento de tu vida lleno de cambios, tanto a nivel laboral como personal. Es natural sentir preocupación al enfrentar una decisión importante que os afectará a ti y a los tuyos en los próximos meses. Sin embargo, es crucial recordar que no existe una única decisión adecuada, ya que la percepción de lo adecuado o inadecuado está ligada a cómo interpretamos los acontecimientos. Permítenos compartir una historia y ojalá su enseñanza te guíe:

"En la isla de las dos caras, la tribu lilli vivía dividida entre el lado bueno y el lado malo, separados por un profundo acantilado. Mientras que el lado bueno rebosaba de vida y abundancia, el lado malo estaba plagado de escasez y peligros. Los lilli habían habitado en el lado malo durante generaciones, enfrentándose a la adversidad día tras día. La tribu creía en una antigua leyenda que hablaba de una pértiga mágica que permitía cruzar el acantilado hacia el lado bueno de la isla. Sin embargo, nadie se atrevía a intentarlo, pues el miedo a lo desconocido y a lo que podría suceder los paralizaba.

Un día, dos jóvenes lillis, Maya y Aike, decidieron enfrentar este miedo y tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Después de escuchar las historias sobre la pértiga y los peligros que conllevaba intentar cruzar el acantilado, Maya y Aike se encontraron debatiendo sobre qué hacer.

"¿Deberíamos intentarlo?", preguntó Maya, con la mirada fija en el horizonte del lado bueno de la isla. "Es arriesgado", respondió Aike, con un gesto de determinación en sus ojos. Ambos discutieron los pros y los contras de cruzar el acantilado, sopesando el peligro y la incertidumbre contra la posibilidad de una vida mejor en el lado bueno de la isla. Tras mucha reflexión, Maya y Aike tomaron una decisión: intentarían cruzar el acantilado con la pértiga mágica.

Con el corazón latiendo con fuerza y las manos temblando de nerviosismo, Maya y Aike se prepararon para el desafío que tenían por delante. Se miraron el uno al otro con determinación, recordándose mutuamente que estaban juntos en eso. Con un impulso repentino, Maya y Aike se lanzaron al vacío, aferrándose a la pértiga con todas sus fuerzas. Mientras volaban por el aire, sintieron una mezcla de emoción y miedo, pero se mantuvieron firmes en su decisión. Finalmente, aterrizaron con éxito en el lado bueno de la isla, llenos de alegría y alivio. Se abrazaron con fuerza, sabiendo que habían tomado la decisión correcta al enfrentar su miedo y seguir adelante a pesar de los obstáculos. Desde ese día, Maya y Aike se convirtieron en un ejemplo para su tribu, demostrando que la toma de decisiones valientes puede conducir a resultados nuevos y abrir oportunidades en la vida".

Esta historia nos enseña que, al tomar decisiones, es importante seguir nuestros valores y enfrentar nuestros miedos, así que la manera adecuada y correcta de proceder radica en honrar tus valores y elegirlos en cada paso que des. ¿Y sabes qué es lo mejor para conseguir buenas respuestas? Las mejores respuestas siempre se acompañan de las preguntas adecuadas:

—¿Cómo puedo tratarme de la mejor manera posible?

—¿Cuáles son las posibles consecuencias positivas y negativas de cada opción que considero?

—¿Qué consejos me darían mi yo de 7 años y mi yo de 99 años respecto a mis decisiones?

—¿Estoy evaluando mis opciones desde el miedo o desde mi voluntad?

—¿Cuál de mis opciones me acerca más a la vida que anhelo y a la persona que deseo ser?

—¿He tomado decisiones similares en el pasado?, ¿qué funcionó bien entonces y qué no?

—¿Cuál de las opciones honra mejor todo aquello que es verdaderamente importante para mí?

Como dijo sabiamente alguien, relájate, las respuestas llegarán a su debido tiempo. O, quizás, las preguntas innecesarias simplemente desaparecerán. Reflexión final: "Que tus decisiones reflejen tus esperanzas, no tus temores", Nelson Mandela.

PREGUNTA 2

Mi hija de 12 años está teniendo dificultades en el instituto debido a su falta de interés en el trabajo en equipo y su lucha con actividades grupales. Desde pequeña siempre ha mostrado tendencias individualistas en sus juegos. ¿Qué podemos hacer en casa para ayudarla?

Comprendemos que puede ser un reto para tu hija y una preocupación familiar, dada la importancia de desarrollar habilidades colaborativas. Todos somos parte de un equipo llamado vida en constante flujo de dar y recibir, lo que impulsa nuestro crecimiento. La familia, los amigos y la sociedad en general forman parte de este equipo. Trabajar en equipo significa unir fuerzas para lograr objetivos comunes, multiplicando así nuestras capacidades. Como cualquier habilidad, compartir con los demás se puede entrenar:

–En primer lugar, sería recomendable iniciar una conversación amable y crear un ambiente seguro donde tu hija se sienta cómoda para expresar sus opiniones y sentimientos. Anímala a hablar sobre sus experiencias previas con el trabajo en equipo y sobre cómo se siente al respecto. Para abrir esta conversación te proponemos un cortometraje: ‘El puente’ (https://www.psicologia.com/cortometraje-inteligencia-emocional/cortometraje-el-puente) o un cuento, por ejemplo, ‘Asamblea en la carpintería’, (https://www.psicologia.com/relato/cuento-la-asamblea-en-la-carpinteria).

–Puedes servir de ejemplo en cuanto al trabajo en equipo compartiendo anécdotas de tus propias experiencias colaborativas y cómo te han beneficiado.

–Apoya a tu hija a identificar sus fortalezas y cómo pueden contribuir al equipo. Esto aumentará su confianza y motivación.

–Refuérzala para comprender que trabajar en equipo puede llevar al logro de metas más significativas que las que podría alcanzar individualmente. Para hacerlo de manera más lúdica podéis hacer sesiones de cine en casa: ‘Bichos’, ‘Los increíbles’ o ‘Ratatouille’ son buenos ejemplos.

–Podrías proponer tareas domésticas que requieran trabajo en equipo, como hacer un postre juntas o redecorar una habitación.

–Finalmente, qué tal si colocas un mensaje inspirador en un lugar visible de la casa, como esta frase: «Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos». Lo interesante es elegir en conjunto un lema que resuene con todos en la familia.

Deseamos que estas sugerencias te sean útiles para formar un buen equipo en casa y fuera, porque como dice Henry Ford: "Llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito".