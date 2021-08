"Enseñamos en edificios del siglo XIX, maestros del XX a alumnos del XXI"

PILU HERNÁNDEZ, experta en educación, maestra y formadora de profesores, nos habla de la educación de los niños y del funcionamiento del sistema.

¿Piensa que es positivo mandar tareas de verano a los niños?

Lo que son deberes como tal no, no pienso que sea positivo. De hecho, yo no las mando, no considero ni que sirvan para nada ni que sean beneficiosas. Otra cosa es que les queramos inculcar hábitos pero tareas como rellenar cuadernos de vacaciones no. Lo bueno es que intenten afianzar conocimientos, que todo lo aprendido lo puedan poner en práctica yendo a comprar, pagando en dinero, mirando a ver si le devuelven bien.

¿Qué más alternativas propone para los deberes?

Hábitos como la lectura, pero no mandarle una obligatoria sino que el niño lea lo que quiera y que intente coger pasión por ella. Eso solo lo transmitimos si los padres y las madres predican con el ejemplo.

¿Los niños tienen demasiadas semanas de vacaciones en verano?

Eso no es problema ni de los niños ni de los padres. Los padres seguro que quieren que tengan bastantes menos, pero es problema del sistema educativo como está planteado. Evidentemente si fuera un poco más diferente con las vacaciones más dosificadas, pues sería todo mucho mejor y facilitaría la conciliación familiar.

¿Cree que durante el curso los deberes son perjudiciales?

Totalmente y además algo estamos haciendo mal cuando los niños después de cinco horas lectivas de trabajo tienen que llegar a casa y hacer tareas, es como si nosotros después de ocho horas de trabajo tuviésemos más al llegar a casa. Lo que se tiene que hacer es potenciar a los niños en lo que son realmente buenos y hacer ahí sus actividades extraescolares.

¿Qué hace mal el sistema educativo?

Está mal concebido. Empezando porque tenemos compañeros que no son de vocación. Luego hay áreas que no se tienen en cuenta como puede ser el laboratorio, una asignatura que debería ser obligatoria desde infantil. Deberían estar las emociones en el currículum. Educación física debería tener muchas más horas. Partiendo de que todo está mal porque enseñamos en edificios del siglo XIX, maestros del siglo XX a alumnos del siglo XXI. La escuela sigue igual que hace 50 años.

¿Las nuevas tecnologías han favorecido la enseñanza?

No ha favorecido ninguna. Hay muchísimos colegios donde tienen tablets, es decir, han cambiado el libro en papel a un libro tecnológico, ¿Eso qué cambio es?. Directamente no se ha cambiado nada, en primer lugar habría que eliminar los libros de texto, trabajar por proyectos y con aprendizaje cooperativo.

¿Está de acuerdo con el ministro Castells, que afirmó que "condenar a un alumno por un suspenso es elitista"?

Me parece que la expresión "condenar a un alumno por un suspenso" ni es elitista ni no lo es. No hay que condenar a nadie. Lo primero hay que ver porque se produce el suspenso. Puede ser por muchas cosas empezando porque no ha llegado a los contenidos adecuados o porque el maestro no le haya sabido transmitir los conceptos.

¿Un alumno tiene que repetir curso si suspende?

La palabra ‘repetir’ en educación no tienen ningún sentido porque significa volver a hacer lo que ya se ha hecho y es lo que queremos evitar. Por otro lado, hay que mirar el nivel de competencias de ese alumno, si tiene un nivel con un desfase de más de un curso para que le vamos a hacer repetir si nunca va a estar a la altura de sus compañeros. Lo único que vamos a provocar es que cambie de grupo y a nivel social sea más perjudicado todavía. Repetir está bien cuando los padres están de acuerdo, cuando a nivel social no le va a repercutir para nada y luego si estoy convencida de que al hacerlo se va a poner al nivel del currículum que le toca.