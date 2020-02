Enfermera Saturada, contra la histeria por las mascarillas

El enfermero, escritor e influencer lucense Héctor Castiñeira, conocido en las redes por su mediático personaje de Enfermera Saturada, lleva días tratando de calmar a la población ante el alarma desatada por el coronavirus.

Desde su cuenta de Twitter, este miércoles ha recordado los miles de casos de VIH, clamidia, gonorrea o sífilis que se registran cada año en España por no usar el preservativo. Algo que contrapone a la fiebre desatada ahora por las mascarillas: "Condón no... pero la mascarilla que no falte", escribió desde su perfil Enfermera Saturada.

Cada año en España:

3.000 nuevos casos de VIH

7.100 nuevos casos de Clamidia

6.400 nuevos casos de Gonorrea

3.300 nuevos casos de Sífilis



Por favor, dejad de comprar mascarillas que no necesitáis.

Quienes sí las necesitan, por ejemplo, son algunos pacientes oncológicos (y no por el coronavirus).

Quienes sí las necesitan, por ejemplo, son algunos pacientes oncológicos (y no por el coronavirus).

Cuando van a la farmacia a comprarlas, como hacían siempre, no hay porque las habéis agotado con vuestra histeria.

Farmacias bien, farmacias fetén pic.twitter.com/fg8JMq1SHV — Enfermera Saturada 🦖 (@EnfrmraSaturada) February 25, 2020

Y es que, ante la falta de abastecimiento en las farmacias tras la alarma por el coronavirus, Castiñeira pide a aquellos que no lo necesiten que dejen comprar mascarillas. "Quienes sí las necesitan, por ejemplo, son algunos. Cuando van a las farmacias, como hacían siempre, no hay porque las habéis agotado con vuestra histeria".Precisamente uno de los mensajes que compartióy que se volvió viral fue el del cartel de una farmacia que rezaba: "No hay mascarillas. Tampoco hacen falta".