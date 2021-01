La neurocient铆fica de A Pastoriza Sonia Villapol Salgado habl贸 en el foro Encontros en El Progreso, que organiza este diario, sobre las consecuencias del covid-19, las vacunas y el negacionismos, entre otros muchos aspectos relacionados con el virus.

"Dicir que os nenos son inmunes ou non contaxian 茅 falso", indic贸 la experta en el foro, en el que tambi茅n defendi贸 las vacunas: "Hai 40 mill贸ns de vacinas administradas no mundo e non pasou nada; iso d谩 confianza".

Sonia Villapol es investigadora en el Texas Medical Center de Houston e integrante de un grupo de cient铆ficos de 28 instituciones punteras de todo el mundo en la investigaci贸n del covid-19.