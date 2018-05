"Me encanta ‘Tu canción’, apuesto por ellos y creo que lo harán perfecto"

Jorge ► Eurofán pontevedrés que está en Lisboa

Jorge está, por fin, cumpliendo uno de sus sueños: vivir el Festival de Eurovisión en directo. Desde el pasado jueves se encuentra en la capital portuguesa, donde ya ha podido disfrutar de la segunda semifinal en el Altice Arena. "En un principio me apetecía ver una semifinal en la calle, en una pantalla gigante, porque también es un ambiente diferente, pero finalmente un amigo no pudo ir y me dio su entrada".

Sin duda, fue una experiencia diferente a la de la primera semifinal, que siguió por la televisión en casa con un grupo de amigos: "No tiene nada que ver. Sinceramente, Eurovisión está hecho para ver en la tele. Lo que ves en directo cambia mucho cuando hay una realización, iluminación, los planos están pensados...". Algo que también es consciente que va a sentir esta noche, cuando se encuentre en el estadio para vivir la final del certamen. "Por ejemplo, ver a Alfred y Amaia en pequeñito no va a tener nada que ver con ver los primeros planos, las miradas...". De hecho, confiesa que, el lunes, ya de vuelta en España, "lo tendré que volver a ver en la tele".

Aunque Jorge lleva siguiendo Eurovisión desde hace años, "yo creo que desde que actuó Rosa, como mucha gente", explica que antes solo "lo veía, escuchaba las canciones, descargaba las que me gustaban..." pero no fue hasta hace cuatro años cuando se convirtió en eurofán, aunque le cuesta utilizar esa palabra: "Me preguntaron hace poco si consideraba que lo era y para mí no lo soy, aunque a mucha gente se lo pueda parecer. Pero hay muchos que me superan en fanatismo. Yo no llego al punto de algunos que se saben todas las canciones, que siguen en directo las preselecciones de todos los países, saben datos históricos de Eurovisión...".

Aprovechando que este año el certamen se celebra en Lisboa, hace meses que el joven vigués tiene todo planificado para hacer este viaje. "Ya antes de Operación Triunfo tenía el alojamiento reservado. Pero, aún por encima, tuve mucha suerte, porque me encantó el programa y lo viví con más intensidad". Y, en su opinión, Tu canción era la mejor opción para representar a España en el festival. "Me encanta la canción. Pero no solo eso, porque a lo mejor cantada por otras personas podría pasar más desapercibida. Pero ellos dos, esa magia que tienen... Y como la historia es real, lo hacen más real. Además, me gustan por cómo lo hacen y como personas".

"Está todo muy abierto. Desde que lo sigo creo que es el año en el que más incertidumbre hay"

Sin embargo, es consciente de lo difícil que lo tienen en la gran noche. "Yo apuesto mucho por ellos y creo que lo van a hacer perfecto. Pero la debilidad que tiene siempre España es la puesta en escena. Es decir, la parte que no depende de ellos: la parte del realizador, del coreógrafo, iluminación.. Esa parte siempre va un poco verde comparado con otros países, y eso puede afectar". Así, aunque le cuesta mucho ser objetivo, piensa que estarán entre los puestos diez y doce.

Su apuesta personal para ganar Eurovisión este año es Francia, a los que vio en directo en la Eurovision-Spain Pre-Party que se celebró en Madrid el pasado mes de abril y "creo que van a dar la sorpresa. Es una mezcla entre que me gustaría que ganasen y que creo que lo pueden conseguir. Con el público delante, por el mensaje de la canción, relacionado con los refugiados, van a sorprender". Aún así, considera que en esta edición "está todo muy abierto. De hecho, desde que lo sigo creo que es el año en el que más incertidumbre hay". En una buena posición también sitúa a Israel, Chipre y Chequia.



Antón Prieto ► Eurofán pontevedrés

"Lo malo gustábame máis e polo menos tiña certa mensaxe"

Si echa la vista atrás, para Antón Prieto el Festival de Eurovisión siempre estuvo en su vida. "Nacín no ano 63, polo que collín a época de Massiel e Salomé. Daquela era una grande evento. O que facemos agora é memoria nostálxica -explica-. Reactualizamos cos nosos novos gustos musicais aquelas vivencias familiares".

En su opinión, a lo largo de estos años, la esencia del festival no ha cambiado, aunque sí que considera que «mudaron as fórmulas e o marketing que hai arredor do evento. É unha megaprodución televisiva». Como nacionalista que es, Prieto destaca que "ao fixarse nas estruturas nacionais europeas clásicas os que non nos sentimos parte diso podemos velo dende fóra, podemos ir con calquera país e xogar coa iconografía".

En este sentido destaca la participación de España esta noche, que da "para moita crítica. Leva unha especie de produción Disney querendo parecerse á canción de Salvador Sobral e non lle chega nin ao nocello". De hecho, piensa que el caso del ganador del año pasado "foi todo un punto e á parte no festival. Foi unha canción absolutamente antieurovisiva, que pode lembrarnos a un lied alemán ou á música romántica combinada coa tradición portuguesa, co fado".

Si hubiese podido elegir entre las propuestas que optaron a representar a España en Eurovisión, se hubiese quedado con Lo malo, de Ana Guerra y Aitana. "É unha canción bonita, moi apetecible e actual. Pode gustarche máis ou menos, pero ten certa mensaxe, un trasfondo de comunicar algo". Otra de las críticas que hace tiene que ver con el idioma con el que España se suele presentar al certamen, pues "hai catro linguas oficiais e debería ir cada ano, ou cada ano alterno, en galego, euskera ou catalán. A min gustaríame ver aí a Sés ou calquera das persoas que fan música popular en galego".

"Gustaríame ver aí a Sés ou a calquera das persoas que fan música popular en galego"

Quiniela. A la hora de pensar en el resto de participantes, no duda en hacer su quiniela. Y en primera posición se encuentra Israel. "Neste caso teño o corazón partido. Politicamente gustaríame que non participase, porque é un país colonialista e represor. Pero por outra parte están os artistas e os cidadáns, que moitos deles non teñen nada que ver. E a proposta que máis se adapta ao oído do eurofán é a súa. Esa señora gordiña simpática que empeza facendo ‘berros de galiña’ e despois se descubre como unha actriz marabillosa que se come a cámara".

Su segunda posición es para Chequia, "unha aposta cun tema máis neoclásico pero moi interesante, moi desenfadado e musicalmente moi apetecible". Su tríada la completaría Italia, país que "ultimamente case sempre me gusta. Leva unha canción testemuña sobre o significado da palabra paz e da palabra guerra".

¿Y España? "Sendo optimistas penso que vai estar entre o décimo e o décimo quinto posto".



Gustavo Almeida ► Cantautor

"España ya ha subido peldaños por el método de elección de la canción"

Por primera vez, el cantautor brasileño Gustavo Almeida verá hoy el Festival de Eurovisión en primera línea, ya que desde el pasado jueves está en la capital portuguesa para ser testigo directo de todo lo que suceda esta noche en el Altice Arena de Lisboa. Tras el triunfo cosechado el año pasado por Salvador Sobral, el artista afincado en Pontevedra se muestra más ilusionado con el concurso. "Para mí fue un verdadero milagro de la música que ganara una canción como la de Sobral, tan poco eurovisiva supuestamente -explica-. Yo creo que en un festival de la canción debería haber de todo y, sobre todo, que cada país defendiera su música y su lengua. El año pasado fue un milagro. Me alegro como músico y como portugués (posee la nacionalidad portuguesa por su padre) y porque tanto la voz como la canción han trascendido las lenguas, las culturas, las tendencias eurovisivas...".

Respecto a Tu canción, el tema que interpretarán Amaia y Alfred, no se aventura a dar un pronóstico porque no ha escuchado las propuestas de la mayor parte de los países participantes. "He escuchado la de Israel y es bonita -comenta-. La de España también lo es. A mí me gusta más que otros años. Sigue la tendencia del año pasado de Portugal y, más allá de lo que es Operación Triunfo, que es un programa de entretenimiento más que de música, ellos son buenos músicos. Lo que me gusta también es eso: que son chavales preparados en el sentido musical estrictamente y también tienen un desparpajo, sobre todo Amaia, que llama la atención. Espero que allí los nervios no puedan con ellos, que es algo que también cuenta, porque, al fin y al cabo, es un concurso y tienes que ejecutar bien tu obra".

"El tema es bonito y Amaia y Alfred, más allá de Operación Triunfo, son buenos músicos"

Amigo de algunos de los autores que escribieron los otros temas que optaron a representar a España en Eurovisión, como Rozalén o Diego Cantero (líder del grupo Funambulista), Gustavo Almeida se muestra muy satisfecho con el proceso de selección que se llevó a cabo este año. "Creo que fue el principio de un acierto y espero que en los siguientes años se siga haciendo. Portugal lleva años haciéndolo así: eligen compositores y estos eligen un cantante y presentan la canción al concurso. Bajo mi punto de vista, España ya ha subido unos peldaños en el Festival de Eurovisión por el método con el que se eligió la canción y yo creo que sí es una bonita canción", recalca.

En cuanto a Eurovisión, el concurso musical por antonomasia de las televisiones europeas, Almeida aboga por que el certamen fuera "algo más musical y menos espectáculo" y vuelve a poner como ejemplo Amar pelos dois, la canción que dio el triunfo a Salvador Sobral: "Yo no recuerdo que haya habido una puntuación tan unánime como fue la de Salvador Sobral. Él mismo lo dijo al recibir el premio. No hubo fuegos artificiales, ganó la canción y su voz. Para mí eso es realmente la música. Me gustaría ver más eurovisiones más cerca de la música. En los últimos años hay una tendencia a canciones bailables y yo, como amante de la música, lo que quiero disfrutar es de la canción en sí, que no tiene que ser ni pegadiza ni marchosa, tiene que ser buena".



Lucía Pérez ► Cantante que participó en Eurovisión 2011

"Hay mucho nivel y veo complicado que Almaia entre en el top ten"

En 2011 la lucense Lucía Pérez representaba a España en el Festival de Eurovisión, quedando en la vigesimotercera posición con la canción Que me quiten lo bailao, Siete años después está inmersa en la presentación de su nuevo disco, Quince soles, con el que celebra sus quince años en el mundo de la música. Precisamente, la promoción de este trabajo, que salió a la venta ayer, le impide estar hoy en el Altice Arena de Lisboa, aunque la artista gallega visitó la capital lusa esta semana para disfrutar con los eurofans de todo lo que rodea al festival. Además, el pasado 20 de abril asistió en Madrid a la Eurovision-Spain Pre-Party 2018 en la que estuvieron presentes todas las delegaciones internacionales.

Conocedora, por tanto, de todas las canciones que participan en el certamen, se atreve a aventurar un pronóstico: "Yo veo complicado que Alfred y Amaia entren en el top ten -afirma-. Creo que estaremos en la mitad del tablero, en el puesto 14 ó 15. Al final, cuando los ves en directo es cuando te das cuenta de que hay mucho nivel. Si soy sincera, al principio sí que decía que España podía hacer un buen papel, pero ahora que ya he visto muchos países creo que las posibilidades van mermando. Estoy segura de que van a hacer una buena actuación porque lo hacen genial y les deseo todo lo mejor, pero hay canciones muy originales, que aportan muchas cosas nuevas, y eso es lo que prima en Eurovisión -explica-. Principalmente, una de las favoritas es Australia, que es superoriginal, pero a mí particularmente Francia me flipa. Me encanta ese dúo y esa canción. No sé si ganará, pero seguro que quedará en buena posición. Portugal también me encanta".

La canción elegida para representar a España tampoco era la favorita de Lucía Pérez, que prefería Al cantar, el tema que compuso Rozalén para que cantara Amaia en solitario. Respecto a la famosa Lo malo, que interpretan Ana Guerra y Aitana, reconoce que "es de las que al principio no te gusta pero al final nos la meten por donde quieren y, a lo mejor, tendría más trascendencia" que la que finalmente defenderán Amaia y Alfred.

"Eurovisión es un mundo: el pre, el durante y el post. Hay mucha vida después"

A la pareja, a la que Lucía Pérez conoce personalmente, les da un consejo: "Que lo aprovechen y lo disfruten porque es maravilloso y es algo que solo ocurre una vez y hay muy poca gente a la que le pasa. Como decía mi canción, que nos quiten lo bailao". Además, la cantante pone el foco «en todo lo que envuelve» el certamen. "Eurovisión es un mundo: el pre, el durante y el post. Hay mucha vida después. Yo estoy tocando en fiestas eurovisivas de toda Europa", señala. "Nunca me arrepentí ni me arrepentiré de mi paso por Eurovisión. De hecho -concluye-, defiendo a muerte el festival. Ojalá que en España poco a poco vaya recuperando el prestigio que tuvo".