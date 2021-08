Sigue la polémica por el espectáculo del bombero-torero: "El enanismo no es una profesión"

El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, ha explicado este martes que no es "un capricho ni una ocurrencia" del Gobierno pedir la cancelación de espectáculos que denigran a personas con discapacidad. "El enanismo no es ninguna profesión", asevera.

La polémica surgió hace unos días, cuando el Ministerio de Derechos Sociales pidió cancelar un espectáculo bombero torero en Badajoz "por denigrar la discapacidad". El evento no se suspendió y la firma organizadora sostuvo que tenía todos los permisos de la Junta de Extremadura para la celebración. La propia cuadrilla defendió que "el toreo no entiende ni de edades ni de estaturas". "Nos sentimos artistas y toreros", añadieron.

El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad ha asegurado este martes que pondrá en marcha un plan de reciclaje profesional para los trabajadores de los espectáculos bombero-torero.

"En este país no hay bufones; ya está superada la España del medievo, y debemos preguntarnos por qué se siguen legitimando espectáculos en los que se ríen y se mofan de personas con enanismo", ha asegurado en TVE Jesús Martín Blanco.

Francia erradicó hace poco el lanzamiento del enano

Martín ha explicado que la petición de que se cancelen espectáculos de toreo cómico protagonizados por personas con enanismo obedece a un mandato legal y al compromiso de España con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

"España, cuando fue a Ginebra a revisar el cumplimiento de este tratado, ya le advirtieron que tenía que erradicar este tipo de prácticas y espectáculos", ha explicado Martín, quien ha recordado que Francia erradicó "un espectáculo parecido: el lanzamiento del enano".

Además, también habían reclamado esa suspensión el Movimiento de la Discapacidad y asociaciones de displasia. "Ante esto no caben equidistancias ni ponerse de perfil; las administraciones públicas debemos estar unidas ante espectáculos que atentan contra la dignidad humana y la comercializan", ha aseverado el director general.

Martín ha explicado que él tiene esa discapacidad y que recuerda que, cuando este tipo de espectáculos iba a un pueblo próximo al suyo, estaba aterrorizado, porque no quería que los amigos y vecinos asociaran "este tipo de mofa a su condición".

"Este ministerio es determinante con los derechos humanos y los compromisos con las leyes internacionales y vamos a poner a estas personas un plan de reciclaje profesional para que elijan verdaderamente un trabajo que esté dentro de la dignidad y alejado de cualquier tipo de precariedad laboral", ha propuesto.

"El enanismo no es una profesión en España"

En su intervención, Martín Blanco ha asegurado que "en este tema no cabe la equidistancia", ni "ponerse de perfil" y ha hecho un llamamiento a las administraciones a "trabajar unidos" ante estos espectáculos que "atentan contra la dignidad humana" y la "comercializa" y la "vulnera". "El enanismo no es una profesión en este país", ha declarado.

La semana pasada, Martín Blanco reclamó al alcalde de Zahínos (Badajoz) que cancelera la función del bombero-torero que finalmente tuvo lugar el viernes 6 de agosto y advirtió de que "en España no hay bufones sino personas". "En España no hay bufones, en España hay ciudadanos con dignidad, con derechos, y no vamos a permitir que más niñas y niños se avergüencen de sus cuerpos", subrayó a Europa Press Martín Blanco.