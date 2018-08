'En el punto de mira' sitúa las Cíes en A Coruña y la Ribeira Sacra en la costa

El especial que el programa En el punto de mira, de Cuatro, dedicó este lunes a Galicia no ha dejado a nadie indiferente. Centrado, sobre el papel, en la costa gallega, ha abordado asuntos como la pasión por las orquestas, el encarecimiento del pulpo o el narcotráfico.

Sin embargo, el enfoque que se le ha dado a algunos de estos asuntos, incurriendo en no pocos tópicos sobre la cultura gallega, y algunos errores al ubicar geográficamente espacios como las islas Cies –un rótulo indicaba que pertenecía a la provincia de A Coruña– o la Ribeira Sacra –situada en la desembocadura del Miño– le han valido muchas críticas en las redes sociales, donde el programa se convirtió en uno de los temas más comentados de este martes.

A continuación dejamos algunos de los tuits más destacados:

Manda huevos, según el iluminado éste la Ribeira Sacra está en la costa gallega.

Debemos de tener mar en Ourense y aún no me he enterado.

Mátame camión #PuntoCostaGallega