La emotiva carta de despedida de la hija de José María Íñigo a su padre

El periodista y presentador José María Íñigo fue despedido este domingo por familiares y amigos en Bilbao, en una ceremonia íntima, tras la que su cuerpo fue incinerado, en la que su hija Pilar, o Piluca, leyó una emotiva carta.

La misiva arrancaba con un "Con que no era grave" en alusión al sentido del humor del comunicador y a la larga enfermedad que acabó con su vida. En ella, su hija repasa la trayectria profesional de su padre, que arrancó como almohadonillero en San Mamés y pasa por la de profesor de francés en la Ertzaina, aún sin conocer el idioma del país vecino, o por ser lector de relatos para un ciego.

Piluca reconoció que si estudió periodismo fue por su padre, así como que tras su muerte, muchas fueron las personas que le comunicaron que Jose María Íñigo también le había servido de inspiración. "Frases que me repitieron ayer y me siguen repitiendo hoy. 'Sin él, no habría llegado a ser quien soy hoy en día'", afirmaba Pilar.

También quiso subrayar la amplia repercusión que tuvo su padre en la sociedad española al citar los múltiples mensajes de condolencias recibidos, algunos llegados desde altas instancias. "La ola de cariño que levantó ayer su marcha transforma esa tristeza en alegría, felicidad y sobre todo orgullo. Algo bueno tuvo que hacer. Es más, algo muy bueno para que ayer recibiéramos dos cartas de Palacio, un whatsapp personal de Albert Rivera, una nota del presidente de Gobierno y hasta consiguiera, en esa situación tan delicada, que su petición de tener una plaza con su nombre entrase en los planes de la Comunidad de Madrid".

Así, Pilar recordó a su padre como "un hombre de pocas palabras pero justas", cuya vida fue "fantástica".

Por último recordó la canción de The Beatles Eleanor Rigby, que habla de una mujer que vivió en soledad y murió en soledad, una de sus "canciones favoritas".